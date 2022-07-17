لجنة من 5 جهات للتحقق من صحة حصر مخالفات البناء بمدينة مرسى علم

أجرت، اليوم الأحد، لجنة من هيئة الرقابة الإدارية وجهاز المركزي للمحاسبات ووزارت التنمية المحلية والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، زيارة إلى مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر، للتحقق من صحة حصر وتسجيل مخالفات البناء بالمدينة، وصحة قيد المبالغ المحصلة للتصالح عنها، والتأكد من توريدها كاملة للحسابات المخصصة.

وكان في استقبال اللجنة اللواء واصف عدلى رئيس المدينة، وممثلين عن محافظة البحر الأحمرز

فتح باب التقدم للتصالح

وكشف اللواء واصف عدلي، في تصريحات صحفية، أنه تم فتح باب التقدم لطلبات التصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء بعد استيفاء عدة شروط، أهمها سداد الرسوم المقررة، وأن تكون مخالفات البناء قبل صدور القانون، مشددا على مراجعة شاملة على الملف كاملة واحداثيات كل المبانى المخالفة.

وأوضح، أن قانون التصالح راعى البعد الاجتماعي للمخالفين، ويهدف إلى المشاركة في حل أزمة السكن لدى عدد كبير من المواطنين، خاصة الشباب المقبل على الزواج، لأن الإزالة ستضر بالجميع سواء كان الدولة أو المواطنين.

رئيس مرسى علم يتفقد موقف سيارات الأجرة

وفي سياق آخر، وجه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بتكثيف أعمال لجان لمتابعة تطبيق أسعار الوقود الجديدة، ومراقبة حركة سيارات الأجرة، وانتظام العمل داخل موقف سيارات، بتنسيق مع إدارة مرور مرسى علم.