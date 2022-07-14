مصرع مواطنين وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم 3 سيارات على طريق مرسى علم

لقي مواطن مصرعه وأصيب 5 آخرون في حادث تصادم 3 سيارات بالكيلو 25 طريق مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث َوتم نقل المصابين لمستشفي جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم وتم إيداع الجثث مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لحين التحقيقات وتحرر محضر بالواقعة.

مصرع وإصابة 6 أشخاص

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطار بحادث انقلاب تصام 3 سيارات أتوبيس بسيارة ملاكي بسيارة ربع نقل بطريق مرسي علم جنوب محافظة البحر الأحمر َوعلي الفور تم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر برئاسة الدكتور محمد غريب مدير مرفق الإسعاف والذي دفع بأكثر من سيارة اسعاف لموقع الحادث وتبين وفاة شخص ومصرع 5 آخرين تم نقلهم لمستشفى جراحات اليوم الواحد وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

أسماء المصابين في الحادث

وأفاد مصدر طبي بصحة البحر الأحمر بأن الحادث أسفر عن وفاة جرجس حسني وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد والمصابين كلا من محمد رمضان و محمد غريب ومحمد حسين و عيد ابو المجد و محمود شوقي

وتم نقلهم لمستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم وجارى عمل الإسعافات الأولية لهم.

وفي سياق آخر لقي شاب ثلاثيني مصرعه واصيبت والدته مسنة باختناق إثر نشوب حريق في شقة سكنية باحدي مساكن عمارات منطقة الكيلو 3 بمدينة سفاجا وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية وتمكن رجال المطافي من السيطرة على الحريق وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التي صرحت بدفن الجثة وجار المتابعة