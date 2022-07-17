ارتفاع إيجارات الشقق المفروشة والشاليهات في الغردقة.. والفنادق كاملة العدد

شهدت الغردقة ارتفاع أسعار الفنادق وإيجار الشقق المفروشة والشاليهات، تزامنا مع فصل الصيف وتوافد الآلاف من المواطنين لقضاء الإجازة في المدينة، والتي تشهد أعلى نسبة إشغالات مقارنة بالسنوات الماضية، إذ وصلت إلى 95%، حتى أن عددا من الفنادق رفع شعار «كامل العدد»، ولا يوجد أي حجوزات خلال إجازة الصيف.

شاطىء العائلات بالغردقة

وأشار أشرف فؤاد مدير شاطىء العائلات بالغردقة إلى أن الشواطئ العامة تشهد توافد الآلاف من المواطنين يوميا، تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف، حيث تستقبل المدينة الآلاف من الوافدين يوميا.

وذكر لـ«الوطن»، أن سعر رسوم دخول الشاطئ 50 جنيها للفرد، شاملة الكراسي والشمسية، طبقا للأسعار المعتمدة من محافظة البحر الأحمر، على أن يكون الدخول للأعضاء بالمجان.

ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق

وأشار أبو المجد علي عضو غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، إلى ارتفاع معدل إشغالات الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة الغردقة إلى أعلى معدل لها منذ سنوات، إذ وصلت إلى 95%.

وأشار إلى أن عددا من الفنادق اعلنت أنها كاملة العدد، ولا يوجد أي حجوزات خلال الشهر الجاري، وذلك لتوافد نزلاء السياحة الداخلية تزامنا مع إجازة الصيف، إضافة إلى ارتفاع معدلات حركة رحلات الطيران الخارجية الوافدة إلى مطار الغردقة، والتي تقل الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات.

ارتفاع أسعار إيجار الشقق المفروشة والشاليهات

وأشار عصام علي الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق والمنتجعات السياحية أدى إلى زيادة الطلب على الشاليهات والشقق المفروشة بالغردقة، والتي شهدت ارتفاعا في الأسعار، ووصل إيجار اليوم بالشقة المفروشة إلى 800 ‪ جنيه في اليوم الواحد، فيما يبدأ سعر الإيجار اليومي للشاليه من 600 جنيه ‪ ويصل إلى ألف جنيه.