العيد في الغردقة بالألوان على الشواطئ بمشاركة السائحين (صور)

نظمت عدد من المنتجعات السياحية بالغردقة مهرجان الوان على الشواطئ المفتوحة بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، وذلك في جو ترفيهي لإنعاش السياحة حيث لاقي ذلك قبول وإعجاب السائحين. وحرص الزائرين على التفاعل في المهرجان وتبادل التهاني والتبريكات بعيد الأضحى المبارك مع العاملين بالقطاع السياحي وطلاء وجوههم وأجسامهم بالألوان المختلفة والتقاط الصور التذكارية مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لشواطئ الغردقة.

مهرجانات على الشواطئ أسبوعيا لتنشيط السياحة

ومن جانبه أشار علاء الدين محمود مدير عام أحد المنتجعات السياحية المنظمة للفعاليات إلى أن مهرجان الألوان جاء في إطار الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، حيث تحرص الفنادق دائما على عمل مثل هذه المهرجانات كنوع من أنواع الترفيه حيث ويحرص السائحين على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.

وأضاف في تصريحات لـ «الوطن» أن سعادة السائحين بالمشاركة في هذه المهرجانات على الشواطئ المفتوحة باستخدام كميات كبيرة من الألوان، وشارك في المهرجان عدد كبير من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية من سويسرا والمجر وصربيا وبولندا والتشكيك وألمانيا وإيطاليا، باستخدام كميات كبيرة من الألوان.

ومن جانبه أشار سعيد العتيق الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق سياحية المنظمة للفعاليات إلى أن فنادق الغردقة دائما تحرص مشاركة الأعياد والمناسبات الوطنية على الشواطئ المفتوحة بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية والذين يحرصوا على التفاعل مع المجتمع المحيط بهم خاصتا العادات والتقاليد، وقدموا التهنئة للعاملين في القطاع السياحي ونزلاء ورواد الفنادق بمناسبة عيد الأضحى المبارك.