زحام بشواطئ الغردقة ثالث أيام العيد وإذاعة داخلية لتوجيه المصطافين

شهدت شواطئ الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، زحاماً شديداً اليوم الاثنين، ثالث أيام عيد الأضحى، حيث توافد الآلاف من المواطنين على الشواطئ العامة والخاصة بالغردقة، لقضاء ثالث أيام العيد، تزامناً مع ارتفاع درجة الحرارة.

شاطئ العائلات يستقبل آلاف المواطنين

واستقبل شاطئ منتجع العائلات أكبر الشواطئ العامة بالغردقة، الآلاف من المواطنين منذ ساعات الصباح في ثالث أيام العيد، وسط تواجد مكثف لفرق الإنقاذ، لتوفير الراحة والأمان لرواد الشاطئ، من خلال تواجد أكثر من 14 منقذاً ينتشرون على طول الشاطئ والمارينا بالمنتجع، ليستقبل أهالي الغردقة والزائرين من كل مكان للاستمتاع بثالث يوم العيد على الشاطئ.

سيارة للكشف الطبي على رواد الشاطئ مجاناً

وأكد أشرف فؤاد، مدير عام شاطئ العائلات بالغردقة، استمرار حملات النظافة على الشواطئ منذ الصباح الباكر، بالتزامن مع رفع مستوى المرافق والخدمات، وأضاف أنه تم التنسيق بين إدارة المنتجع ومديرية الصحة، لتوفير سيارة من المديرية للكشف لمن يرغب عن مرضى السكر والضغط والأمراض المزمنة بالمجان، بالإضافة إلى تواجد سيارة إسعاف على مدار اليوم، للتعامل مع أي حالات طارئة.

إذاعة داخلية لتوجيه المصطافين على الشاطئ

وأضاف «فؤاد»، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن شاطئ العائلات يستقبل العديد من الأهالي والزائرين طوال أيام السنة، كما يستقبل الآلاف خلال المناسبات والأعياد، مشيراً إلى أن نادي الشاطئ يقدم جميع الخدمات للزائرين، كما لفت إلى أن هناك إذاعة داخلية للنادي، تبث على فترات زمنية متقاربة، لتوجيه الزائرين وإبلاغهم بتعليمات النادي، من عدم نزول البحر بملابس غير ملائمة، واحترام الآداب العامة للمنتجع، وعدم القاء القمامة في الأماكن غير المخصصة لها.