مواعيد عمل المخابز في رمضان 2022.. سعر رغيف الخبز السياحي والفينو

مواعيد عمل المخابز في رمضان 2022.. من أكثر العبارات التي ازداد البحث عنها خلال الساعات الماضية عبر «جوجل»، إذ يريد عدد كبير من المواطنين معرفة مواعيد عمل المخابز في رمضان، وذلك تزامنا مع حلول الشهر الكريم.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، مواعيد عمل المخابز في رمضان 2022، وفقا لما صدر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيانات سابقة.

مواعيد عمل المخابز في رمضان 2022

مواعيد عمل المخابز في رمضان 2022، ستكون من الساعة 8 صباحا وحتى الـ5 مساء، وهناك مخابز سوف تعمل حتى الساعة 9 مساء، طبقا لحصتها من الدقيق.

أسعار رغيف الخبز الجديدة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال الأيام الماضية، أسعار رغيف الخبز الجديدة، وفقا لقرار رئيس الحكومة، وذلك للمخابز السياحية، والتي تتمثل في:

- الرغيف وزن 45 جرامًا بـ50 قرشًا.

- الرغيف وزن 65 جرامًا بـ75 قرشًا.

- الرغيف وزن 90 جرامًا بـ1 جنيه.

- كيلو الخبز معبأ بسعر 11.5 جنيه.

سعر رغيف الفينو

- رغيف الفينو وزن 40 جرامًا 50 قرشًا.

- رغيف الفينو وزن 60 جرامًا 75 قرشًا.

- رغيف الفينو وزن 80 جرامًا بسعر 1 جنيه.

جدير بالذكر، أن رئيس مجلس الوزراء أقر غرامة على المخابز المخالفة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه على كل مخبز مخالف للقرار، كما أقر رئيس الوزراء أن يكون تطبيق القرار لمدة 3 أشهر بداية من يوم الثلاثاء 22 مارس 2022 أو لحين إشعار آخر.

وتتابع 3 جهات حكومية أيضا تطبيق القرار بخلاف جهاز حماية المستهلك، وهي: «وزارة التموين والمديريات والجهات التابعة لها، وجهاز حماية المنافسة والاحتكار، ومباحث التموين».