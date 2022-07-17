اتحاد اليد: نقاط القوة في منتخبا تتمثل في تأهيل اللاعبين منذ الصغر

خصص برنامج «الحياة اليوم» فقرته الحوارية الأولى لرصد تفاصيل نجاح مصر في تنظيم بطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد في ظل النجاحات المتتالية لتنظيم البطولات العالمية، ونجاح المنتخب المصري في الوصول لكأس العالم والصعود إلى نهائي البطولة بعد التغلب على تونس.

منتخب اليد مصدر السعادة للمصريين

وقال أحمد مصطفى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، إن المنتخب المصري لكرة اليد مصدر السعادة للشعب المصري، حيث دائما ما يحظى اللاعبون بحافز كبير وقوي في أية بطولة يخوضونها: «بيكون هدفهم الأساسي الفوز بالبطولة، وده أهم عنصر بيتميز به اللاعيبه».

وأضاف «مصطفى»، خلال استضافته ببرنامج الحياة اليوم، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على فضائية «الحياة»، أن نقاط القوة في المنتخب المصري لكرة اليد هي تتابع الأجيال بإعداد قوي منذ الصغر، حيث إن ذلك وليد فترة طويلة من الإعداد برعاية الدكتور حسن مصطفى مع بداية رئاسته لاتحاد كرة اليد.

واستطرد: «كل المجالس المتتابعة للمجلس الأول بتمشي بنفس السياسة، وعشان كده دائما بنشوف المنتخب الجميل اللائق للشعب المصري، وهدفنا الأساسي في أي بطولة هو الفوز بها».

لقاء مصر وتونس كان صعبا

وأوضح أحمد العطار لاعب منتخب مصر لكرة اليد السابق، أن بعض الفرق تسعى إلى عدم الخسارة في أي لقاء، ما صعب مباراة مصر وتونس بالأمس في بطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد.

وتابع خلال استضافته بنفس البرنامج: «نص النهائي كان قوي، والمنتخب التونسي عنده لاعبين مميزين جدد حوالي 10 من منتخبات الشباب، والمدير الفني زود عدد اللاعبين، ولعبة كرة اليد فيها نسبة من الحفظ، ودايما اللاعب بيحفظ أداء زميله في المباريات».