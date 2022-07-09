«الإصلاح والنهضة»: الإفراج عن النزلاء ترجمة لاستراتيجية حقوق الإنسان

علَّق هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، على الإفراج عن 1270 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، قائلا إن خروج السجناء يعطي إشارة قوية على انفتاح الدولة وقوة وثبات واستقرار الأمن، وحرص الدولة على أبنائها ليس فقط على العقاب فقط ولكن التأهيل والدمج.

الدولة منفتحة على أبنائها حتى وإذا ارتكبوا خطأ

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «إكسترا اليوم»، المذاع على شاشة extra news، وتقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، اليوم السبت، أن الدولة منفتحة على أبنائها حتى وإذا ارتكبوا خطأ ولكن لديهم فرصة بعد الإصلاح والتأهيل بإعادة دمجهم في المجتمع وأن يكونوا عناصر صالحة.

وأشار إلى أن عمليات إفراج النزلاء هي ترجمة حقيقية لاستراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي منذ شهور، ودليل على أننا نسير بصورة جدية.

ولفت إلى أن اللجنة التي عملت على ملف الإفراج عن السجناء ابتعدت عن البيروقراطية، فجرى التواصل بشكل مباشر إلكترونيا لتسجيل طلبات العفو، كما أنها تمثل توازنا فريدا ما بين الحريات وقضية الأمن، وتنظر في أي طلب مقدم وأي صاحب حق يتأكد من أنه سينال حقه دون التفريط في الأمن القومي.

الفئات التي لا تستحق الإفراج عنها

وتابع: «اللي يستحق الإفراج عنه شخص متورطش في دم أو خيانة أو أذى كبير لدولته، ولكنه منتمي انتماء حقيقي حتى لو صدر منه غلط إحنا بنعاقبه ونأهله ونشجعه تاني باندماجه في المجتمع».

وأكد أن ملف حقوق الإنسان من أهم الملفات التي وضعتها الجمهورية الجديدة، لافتا إلى أن مراكز الإصلاح والتأهيل نقلة نوعية كبيرة.