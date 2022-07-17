بتر أصابع طفلة سقط عليها «استاند» قاعة أفراح في بني سويف

أصيبت طفلة، عمرها 6 سنوات، ببتر في أصابع قدمها اليمنى، إثر سقوط «استاند» حديدي داخل قاعة أفراح بمحافظة بني سويف على قدمها، ونُقلت إلى مستشفى خاص حيث أجريت لها عملية جراحية في محاولة لإسعافها، قبل أن تحرر أسرتها محضرا ضد مسؤولي القاعة اتهمتها بالإهمال والتسبب في إصابة الطفلة.

تفاصيل إصابة طفلة ببتر جزئي في أطراف قدمها

وقال جمعة جمال والد الطفلة «جودي»، إنه حضر من محافظة القاهرة محل إقامته رفقة زوجته وأبنائه إلى مسقط رأسه بقرية أبويط التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف، لقضاء إجازة العيد، وأثناء ذلك حضرت ابنته حفل زفاف رفقة خالها ووالدتها داخل إحدى دور المناسبات، وخلال تواجدها سقط «استاند» حديدي مخصص للعروسين على قدمها.

وأضاف والد الطفلة «لم تتوافر عناصر الأمان داخل القاعة، وسقط الاستاند على قدم ابنتي، وكان من الممكن أن يقتلها ولا يتوقف الأمر عند إصابتها فقط، ونحمد الله على كل شيء إلا أن ابنتي أصيبت بعاهة مستديمة إثر بتر أطراف قدمها».

أسرة الطفل تحرر محضرا ضد قاعة أفراح

وتابع «قمت بنقل ابنتي إلى مستشفى خاص، وأجرى الأطباء لها عملية جراحية، وننتظر إجراء عملية أخرى، وحررنا محضرا رسميا برقم 14337 جنح الواسطي سنة 2022، اتهمنا فيه أصحاب هذه القاعة بالإهمال واستخدام أجهزة غير مؤمنة تهدد حياة المتواجدين داخلها».

وذكر، أن ابنته في حالة سيئة نفسيا وجسديا، بسبب ما تعرضت له وهو إعاقه دائمة في قدمها، بعدما كانت تلهو وتلعب مثل باقي الأطفال في سنها، فأصبحت غير قادرة على المشي، مضيفا «لن نتهاون في أخذ حقوقها قانونيا من أصحاب تلك القاعة».