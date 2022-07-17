مصرع عامل سقط من أعلى عقار في بني سويف

لقى عامل مصرعه، اليوم الأحد، أثر سقوطه من أعلي عقار بالحي الخامس بمدينة بني سويف شرق النيل، وجري نقله بسيارة إسعاف جثة هامدة إلى مشرحة المستشفى الجامعي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

بلاغ بسقوط عامل من أعلى عقار في بني سويف

تلقي اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بسقوط عامل من أحد العقارات الكائنه بالحي الخامس بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، ووجه بسرعة إنتقال سيارة إسعاف إلي موقع البلاغ ونقل المصاب إلي المستشفى، والوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

نقل المتوفي إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق بسيارة إسعاف إلي موقع البلاغ، وجري إخلاء المصاب ونقله إلى المستشفى وتبين وفاته فور وصوله إلي قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف الجامعي، وجرى إيداعه مشرحة المستشفى.

واستقبل مستشفى جامعة بنى سويف، جثة " خالد محمد " 51 سنة، عامل، مقيم بمركز الفشن، عقب لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى المستشفى، نتيجة سقوطه من علو بأحد الأبنية بالحى الخامس بشرق النيل، وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى لحين تسليمها إلى ذويها.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، واستدعاء مفتش الصحة المختص تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن.