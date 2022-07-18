درجات قبول المدارس الصناعية والزراعية والمزدوجة في الإسكندرية

أعلنت إدارة التعليم والتدريب المزدوج بالإسكندرية عن الحد الأدنى للقبول في كل التخصصات بكل مدرسة وذلك بناء على توجيهات من مديرإدارة التعليم المزدوج وذلك حتى يتأكد الطلاب من التخصص الذي يظهر لهم يناسب المجموع الذي حصل عليه.

مدارس إدارة وسط

مدرسة الشاطبي الميكانيكية للتعليم المزدوج وهي مدرسة صناعي للبنين وبها تخصص صيانة واصلاح سيارات والحد الأدنى للتخصص والمدرسة 220 درجة.

مدرسة محمد علي الزخرفية وهي مدرسة صناعي للبنين بها تخصصين الأول طباعة وتجهيز منسوجات والثاني نسيج وكلاهما الحد الأدنى للتخصص والمدرسة 190درجة.

أما مدرسة كابو للتعليم والندريب المزدوج وهي مدرسة صناعي للبنات بها تخصص ملابس جاهزة والحد الأدنى للتخصص والمدرسة 170 درجة.

وأخيرا مدرسة النهضة للتعليم والتدريب المزدوج وهي مدرسة صناعي مشترك بها تخصصين الأول ملابس جاهزة والثاني طباعة وتجهيز منسوجات وكلاهما الحد الأدنى للتخصص والمدرسة 170 درجة.

مدارس إدارة المنتزه

مدرسة طوسون الثانوية الصناعية للبنين تحتوي على تخصص فني صيانة ميكانيكية والحد الأدنى للتخصص والمدرسة 230.

أما مدرسة إسكندرية الثانوية الزراعية الرأس السوداء للبنين بها تخصص فني الصناعات الغذائية والحد الأدنى للتخصص والمدرسة 185.

مدارس إدارة العامرية

مدرسة العامرية الثانوية الصناعية للبنين تضم تخصص ميكانيكا صيانة وإصلاح والحد الأدنى للتخصص والمدرسة 200.

مدارس إدارة غرب

مدرسة الورديان الثانوية الصناعية بنات تحتوي على تخصص ملابس جاهزة والحد الأدنى للتخصص والمدرسة 180.

مدارس إدارة برج العرب

مدرسة برج العرب الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج العسكرية والتي تضم 3 أقسام، القسم التجاري للبنات به تخصص مساعد فني إداري والحد الأدنى للتخصص والمدرسة 230، أما القسم الصناعي للبنات وتخصصه ملابس جاهزة والحد الأدنى للتخصص والمدرسة 180 وأخيرا القسم الصناعي للبنين الحد الأدنى للمدرسة 190 أما تخصصاتها هي إلكترونيات صناعية والحد الأدنى 220 وتخصص تبريد وتكيف الحد الأدنى 230 وتخصص تجارة أثاث والحد الأدنى 190 وتخصص ميكانيكا صيانة واصلاح والحد الأدنى 220 وتخصص ميكانيكا تركيبات والحد الأدنى 220 واخيرا تخصص سيارات والحد الأدنى 220.

أما مدرسة برج العرب الزراعية المشتركة وتخصصها فني صناعات غذائية والحد الأدنى للتخصص والمدرسة 175

مدارس إدارة شرق

مدرسة طلعت حرب الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج العسكرية في الإسكندرية وتحتوي على 4 أقسام، القسم التجاري المشترك والحد الأدنى للمدرسة 230 وتضم 3 تخصصات، تخصص خدمات النقل الدولي والحد الأدنى 245 وتخصص السكرتارية الطبية والحد الأدنى 235 واخيرا تخصص مساعد فني إداري والحد الأدنى 230.

أما القسم الفندقي للبنين به تخصص الوجبات السريعة والحد الأدنى للتخصص والمدرسة 190.

أما القسم الصناعي للبنين والبنات الحد الأدنى للمدرسة 190 ويضم تخصصات مختلفة، وهي ملابس جاهزة بنات والحد الأدنى 190 وتخصص صيانة واصلاح المعدات الثقيلة والحد الأدنى 230 وتخصص تجارة الأثاث والحد الأدنى 190 وتخصص فني صيانة كهربية للمنشآت والحد الأدنى 230 وتخصص تبريد وتكيف والحد الأدنى 250 وتخصص الكترونيات صناعية والحد الأدنى 230 وتخصص ميكانيكا صيانة وإصلاح والحد الأدنى 220 وتخصص تشطيبات والحد الأدنى 190 وأخيرا تخصص صحي وغاز والحد الأدنى 190.

مدرسة الشهيد محمد نعيم للتعليم والتدريب المزدوج الصناعية للبنين والحد الأدنى للمدرسة والتخصصات 190 أما بالنسبة للتخصصات فهي كالآتي، غزل ونسيج وملابس جاهزة وطباعة وتجهيز المنسوجات.

مدرسة رشدي الثانوية الصناعية بنات فالحد الأدنى للمدرسة والتخصص 180 وتضم تخصص ملابس جاهزة.