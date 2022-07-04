الأول على المدارس الفنية الصناعية: تنظيم المذاكرة سر نجاحي وأحلم بدخول هندسة

قالت آلاء محمد عبدالرحمن، الأولى على المدارس الفنية الصناعية، إنها كانت تستغرق يوميًا حوالي من 9 إلى 11 ساعة لمذاكرة دروسها، إذ كانت تبدأ في المذاكرة بحلول المغرب وتنتهي منها صباحًا.

وأضافت «عبدالرحمن»، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أسماء يوسف وأية جمال الدين في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أنها استعانت بالدروس الخصوصية لزيادة تحصيلها الدراسي، نظرًا لتطبيق منظومة الجدارات لأول مرة هذا العام، وعدم تغطية القنوات التعليمية للمنظومة الجديدة بصورة كافية بعد.

عبدالرحمن إيهاب الأول على دبلوم المدارس الفنية الصناعية

فيما أوضح عبدالرحمن إيهاب، الأول على دبلوم المدارس الفنية الصناعية، أنه من خلال دراسته بمدرسة السلام التكنولوجية الطبية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، كان يتم الاهتمام بالنواحي العلمية أكثر من النواحي النظرية، لتطبيق ما يتم تحصيله بالمعامل الملحقة بالمدرسة.

مشاركة الطلاب بورش تدريبية لمصانع وزارة الإنتاج الحربي

ولفت «إيهاب» إلى أن مشاركة الطلاب بورش تدريبية لمصانع تابعة لوزارة الإنتاج الحربي، مثل مصنع 27 الذي تعلم منه أساسيات المولدات والمحركات، إذ اكتسب من هذه الزيارات الخبرة العملية من أرض الواقع.

الجدول الدراسي ساهم في تنظيم المذاكرة

وكشف الأول على دبلوم المدارس الفنية الصناعية عن أهمية الجدول الدراسي لتنظيم عملية الاستذكار، وفي نظام حياة الطالب بشكل عام، إذ تفيد الطلاب في التخطيط لحياتهم بصورة أفضل.

الأول على دبلوم المدارس الفنية الصناعية يهدف الالتحاق بالهندسة

وذكر «إيهاب» أنه يهدف إلى دخول كلية الهندسة، إذ سيستكمل دراسته لمدة عامين آخرين بمدرسته للحصول على دبلوم متوسط، يستطيع من خلاله دخول كلية الهندسة بعد ذلك.