انطلاق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل والتعليم الفني في الإسكندرية

قالت نادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم صباح اليوم أن امتحانات الدور الثاني بدأت صباح اليوم بامتحانات الصف الرابع الابتدائي وفق التعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووفق الجدول المعلن بامتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية على فترتين، كما بدأت امتحانات صفوف النقل بالتعليم الفني بكافة نوعياته «صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، مزدوج»، على أن تبدأ امتحانات الصفين الخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني من المرحلة الإعدادية في 24 يوليو، في حين تبدأ امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في 31 يوليو الجاري وتنتهي 4 أغسطس المقبل.

إجراءات احترازية في مدارس الإسكندرية

وأضافت فتحي في بيان، أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وجّه تعليم الإسكندرية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب، مُشددًا على ضرورة تعقيم جميع مقار لجان السير بصفة يومية وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة والتنبيه على الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان بارتداء الكمامات واستخدام أجهزة الكشف الحراري لكل لجنة وفي حالة ظهور أي أعراض مرضية على الطالب قد تؤثر عليه أو على المحيطين به يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوق الطالب، وكذلك نشر ملصقات طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها باللجان لتوفير مناخ مناسب لأبنائنا الطلاب.

ممنوعات في امتحانات الدور الثاني بالإسكندرية

ومن ناحية أخرى أصدرت نادية فتحي تعليمات لمديري عموم الإدارات بتشكيل غرف عمليات بالإدارات التعليمية الثماني لمتابعة الامتحانات والتواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية ، و الالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وشدَّدت على توفير الأثاث اللازم ، مؤكدةً على أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة لمتابعة فتح وغلق حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية وانتظام اللجان الامتحانية ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ووجود جدول الإمتحانات ودليل اللجان في مكان واضح وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية ، ومراعاة الدقة في تقدير الدرجات والمراجعة ورصد الدرجات.

محاذير الورقة الامتحانية

وأكدت في تعليمات سابقة لموجهي عموم المواد والموجهين الأوائل أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية بعيدة كل البُعد عن أية إيحاءات سياسية أو دينية أو حزبية أو إيحاءات من شأنها إثارة القلق والبلبلة لدى الرأي العام.