صاحب ذهبية بطولة أفريقيا لـ«البومزا»: السنغال كانت منافسنا الأقوى

قال أحمد حسن أبو شادي صاحب الميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا لتايكوندو البومزا، إنه يشعر بسعادة غامرة بعد الفوز بالميدالية، مشيرا إلى أنّ ذلك بفضل الله وتوفيقه.

التايكوندو منقسم إلى منافسات وستايل

وأضاف أحمد، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «التايكوندو منقسم إلى منافسات وستايل، وكل جزء له صعوباته الخاصة، والأصعب من ذلك هو الفري استايل، حيث يدخل فيه أكثر من منافسة مثل الجمباز، ويكون لكل دولة محاولة فقط، بحيث يجب أن تؤديها بأفضل شكل وأداء».

لاعبونا قدموا أفضل ما لديهم

وتابع صاحب الميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا لتايكوندو البومزا، أن أصعب منتخب واجهه المنتخب الوطني في البطولة كان نظيره السنغالي، حيث لعب بقوة، لكن لاعبونا ركزوا على تقديم أفضل ما لديهم: «عملنا أحسن حاجة عندنا ومع توفيق ربنا عدينا منتخب السنغال»، مشيرًا إلى أنّ المنتخب الوطني حقق تفوقا ساحقا على المنتخبات المشاركة في البطولة، حيث حصد المركز الأول بفارق كبير عن صاحب الوصافة.

خبرة كبيرة للاعبات منتخبنا الوطني

من جهتها، قالت شهد عبدالفتاح طالبة في كلية الطب البيطري الفائزة بجائزة أفضل لاعبة في بطولة أفريقيا للتايكوندو «بومزا»، إن البومزا تعني حركات قتالية دون التغلب على منافس مثل الكاتا في الكاراتيه، مشيرةً إلى أن ما ميزها وجعلها تحقق الفوز بالميدالية الذهبية خبرتها الكبيرة، وهو ما ميز لاعبي المنتخب الوطني أيضا.

وأضافت أنها كانت تتمنى الحصول على الميدالية الذهبية قبل انطلاق البطولة، موضحةً أن الأسلوب المصري مختلف عن نظيره الأفريقي بسبب تراكم الخبرات.

وتابعت طالبة في كلية الطب البيطري الفائزة بجائزة أفضل لاعبة في بطولة أفريقيا للتايكوندو «بومزا»، أنها كانت تلعب جمباز، لكن مدربها في الفيتنس شجعها على ممارسة التايكوندو، مشددةً على أن التركيز أهم من اللياقة البدنية في هذه اللعبة.

ولفتت إلى أنها تتدرب لمدة 5 ساعات في اليوم قبل انطلاق البطولات: «ندخل في معسكرات من الصباح حتى المساء قبل البطولات، وواجهني أمرا صعبا وهو تزامن الامتحانات مع مواعيد التمرين والمعسكر، كنت أتدرب طول اليوم وأسهر حتى الفجر لكي أذاكر دروسي»، مشيرةً إلى وجود حاجة بالتدرب مع الدول الأوروبية لاكتساب المزيد من الخبرات.