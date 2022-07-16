تقرير الطب الشرعي يثبت واقعة الاعتداء على طفلة بمركز ترفيهي في أسيوط

ألقى ضباط وحدة مباحث قسم ثان أسيوط القبض على صاحب الكافيه وكذلك المتهم بهتك عرض طفلة تدعى «ملك»، 5 سنوات، داخل مركز ترفيهي شهير في أسيوط.

وأثبت الطب الشرعي في تقريره واقعة الاعتداء على الطفلة بهتك عرضها، حيث فُض غشاء البكارة كما جاء فى التقرير بعد إحالة الطفلة للكشف الطبى عليها.

وتلقى اللواء عمر السويفي مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن أسيوط، بلاغا من مأمور قسم ثان أسيوط، يفيد قيام عامل بهتك عرض طفلة، عمرها 5 سنوات، خلال دخولها دورة المياه المخصصة للرجال عن طريق الخطأ ودون مصاحبة والدتها لها.

قوات الشرطة تتحفظ على المتهم

وعلى الفور انتقل فريق من ضباط وحدة مباحث ثان اسيوط برئاسة المقدم بركات أحمد بركات والنقيب محمد حمدي، وتبين تقديم بلاغ من والدة طفلة تدعى «ملك»، 5 سنوات، ومقيمة بمنطقة السادات، تتهم فيه «س، س ص»، 13 عاما، عامل، بالتحرش بابنتها وهتك عرضها خلال دخولها حمام الرجال بالخطأ بمركز ترفيهي.

شهود عيان على الحادث

وأكد أحد شهود العيان، أن الطفلة ذهبت بمفردها إلى الحمام دون والدتها، خلال تعرضها للتعدي من العامل.

وسادت حالة من الغضب بين رواد «فيسبوك»، وسط مطالبات بغلق المركز الترفيهي وتوقيع أقصى عقوبة على العامل لقيامه بهتك عرض الطفلة الصغيرة.

تشكيل فريق بحث

وتم تشكيل فريق بحث من مديرية أمن اسيوط بالتعاون مع وحدة مباحث قسم ثان، وتم القبض علي المتهم ويدعى «سامر س. ص»، وصاحب الكافيه ويدعى «توماس .م. أ» مقيم بمنطقة «قلته»، وحُرر محضر بالواقعة، وجار عرضه على النيابة.