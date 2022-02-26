تأجيل محاكمة متهم بحرق زوج شقيقته بالدقهلية لسماع شهادة الطبيب الشرعي

قررت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الخامسة بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، تأجيل محاكمة سائق بالمعاش إلى جلسة الأربعاء المقبل، وذلك لسماع شهادة الطبيب الشرعي حول واقعة قيام المتهم بقتل زوج شقيقته حرقًا بمدينة المنصورة، بعد قيامه بقطع المياه عن مسكنه.

اتهام عامل بقتل زوج شقيقته عمدا

عقدت الجلسة برئاسة المستشار بهاء الدين خيرت المري، رئيس المحكمة، ‏وعضوية كلا من ‏المستشار السعيد السمادوني، والمستشار محمد الشرنوبي والمستشار هشام ‏غيث‎.وطالب دفاع المتهم باستدعاء الطبيب الشرعي لسماع شهادته مؤكدا أن الوفاة نتجت عن إهمال طبي وليس بسبب إضرام النيران من قبل موكله بإتجاه المجني عليه.

كان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية قد أحال سائق بالمعاش إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة لمعاقبته، وذلك بعد اتهامه بقتل زوج شقيقته عمدا مع سبق الإصرار بضربه بأداة حديدية وإشعال النيران به، وذلك بعد خلاف شب بينهما بسبب قيام المتهم بقطع المياه والكهرباء عن المنزل لخلاف على الإرث.

قتل زوج شقيقته لخلاف على الميراث

ووجه المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها ‏من تحقيقات باتهامات إلى «عبدالحكم.إ.إ.ج»، 65عاما، سائق بالمعاش، ومقيم بشارع سيدي يسن بمدينة المنصورة بأنه في 3 سبتمبر 2021 بدائرة قسم شرطة أول المنصورة فى محافظة الدقهلية، قتل المجني عليه رضا عوض خطاب محمد، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله.

وجاء فى التحقيقات التي أجراها المستشار مصطفي عبدالغني، وكيل النيابة الكلية، بأنه على إثر قيام المتهم بقطع المياة والكهرباء عن مسكن المجني علية فقصد إليه طارقا بابه ليتوسل إليه لإعادتهما فعنفه المتهم بالحديث، وسدد أداة حديدية برأسة فطرحه أرضا ودلف إلى مسكنة محضرا جالون يحوي مادة معجلة بالاشتعال، وسكب عليه محتواه موصلا إياها بمصدر لهب وأضرم النيران فى جسده بقصد إزهاق روحه.