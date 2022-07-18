التفاصيل الكاملة لمصرع عاملين في بئر صرف صحي بسوهاج

لقي عاملان مصرعهما، وأصيب آخر بحالة اختناق، أثناء تطهيرهم بئر صرف صحي بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج، وتمكنت قوات الإنقاذ بمديرية الأمن من انتشال الجثتين والمصاب، وتم نقلهما إلى مستشفى أخميم المركزي تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

تطهير بئر صرف صحي

وتعود أحداث الواقعة عندما، تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة أخميم، يفيد بمصرع وإصابة 3 عمال باختناق داخل بئر صرف الصحي في أحد المنازل، وذلك أثناء عملية تطهير وتنظيف البئر.

وبالفحص والانتقال إلى محل الحادث، تبين مصرع «ش. ج. ع»، 44 عامًا، عامل، و«ي. ز. إ»، 32 عامًا، عامل، نتيجة تعرضهما للاختناق داخل البئر، فيما أصيب «أ. ف. م»، 36 عامًا، عامل، شقيق صاحب المنزل، بحالة اختناق وغيبوبة تامة، وتم إنقاذه ونقله إلى مستشفى أخميم لتلقي العلاج.

كانوا ينفذون أعمال التطهير والكسح لبئر الصرف الصحي

وبسؤال مالك المنزل، قرر أن شقيقة المصاب والمتوفين كانوا ينفذون أعمال التطهير والكسح لبئر الصرف الصحي بالمنزل، وأثناء العمل داخل البئر أصيبوا جميعا بحالة اختناق ولم يتمكن الأهالي من إنقاذهم.

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق، ونقل المُصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.