«شاب» يطلق النار على نجل عمومته لخلافات عائلية بسوهاج

خلافات عائلية بين شقيقين انتشرت لتمتد بين أسرتيهما دون محاولة من الكبار لحلها، ليدفع ثمنها الأبناء حيث أقدم شاب ذو 18 عاما على إطلاق النار من بندقية خرطوش بحوزته على نجل عمومته الشاب الجامعي ذو 20 عاما، إثر الخلافات العائلية وتم نقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعى لإسعافه .

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين العابدين مدير أمن سوهاج والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج يفيد وصول المدعو «عز الدين م ع ر» سن 20 عاما طالب بجامعة سوهاج، ويقيم دائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج إلى مستشفي سوهاج الجامعي مصاباً برش خرطوش أسفل الركبة اليسرى وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة.

الإنتقال إلى موقع الحادث

وفور البلاغ انتقل إلى مستشفى سوهاج الجامعي وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين العابدين مدير أمن سوهاج والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية وبالانتقال وسؤال المجني عليه أفاد بإتهام نجل عمومته المدعو «احمد ع م ع» سن 18 عاما عامل ويقيم بذات الناحية بمركز البلينا بمحافظة سوهاج بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما أدى لإصابته بسبب خلافات عائلية وقد تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم وهو عبارة عن بندقيه خرطوش وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لوجود خلافات عائلية بينهما، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.