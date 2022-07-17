وزير الآثار: تحويل كافة المركبات السياحية بشرم الشيخ للعمل بآليات صديقة للبيئة

استقبل، اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أندرو بليت مساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والوفد المرافق له، لمناقشة سبل التعاون في مجال برامج دعم تنمية السياحة المستدامة في مصر في إطار الاستعدادات القائمة لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

حضر الاجتماع الدكتورة نشوى طلعت مستشار الوزير للسياحة المستدامة، ووزير مفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

واستهل وزير السياحة والآثار الاجتماع بالترحيب بـ بليت والوفد المرافق له، مؤكدا على اهتمام الوزارة بالسياحة الخضراء والمستدامة مستعرضا الجهود التي تقوم بها لتحويل القطاع السياحي في مصر إلى قطاع أخضر صديق للبيئة، لافتا إلى أنه جرى البدء بمدينة شرم الشيخ كمرحلة أولى لتحويلها إلى مدينة صديقة للبيئة، إذ تحول جميع المنشآت الفندقية بها إلى فنادق خضراء من خلال تطبيق الاشتراطات اللازمة لذلك، وحصولها على شهادة تفيد تطبيق اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة.

إعادة تقييم المنشآت الفندقية

كما نوه الوزير بتحويل كافة المركبات السياحية بالمدينة للعمل بآليات صديقة للبيئة قبيل انعقاد قمة المناخ وجهود الوزارة للارتقاء بجودة الخدمات السياحية المقدمة بالمنشآت الفندقية، متضمنا إعادة تقييم المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية وفقا لمعايير التصنيف الجديدة (HC) ورفع كفاءة خدمات شبكة الإنترنت بها.

ومن جانبه، استعرض بليت أنشطة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الفترة المقبلة، استعدادا لاستضافة مصر لمؤتمر «COP27»، والاهتمام الخاص الذي توليه الولايات المتحدة لإيجاد إطار تعاوني جديد مع مصر في مجالات حماية المناخ، خاصة السياحة الخضراء بمنطقة البحر الأحمر.

خفض منسوب المياه الجوفية

تجدر الإشارة إلى أن هناك تعاونا بين وزارة السياحة والآثار والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في العديد من المشروعات، منها خفض منسوب المياه الجوفية في مناطق كوم أمبو وإدفو بأسوان، وكوم الشقافة بالإسكندرية وغيرها من المشروعات الخاصة بتطوير ورفع كفاءة الخدمات بالمواقع السياحية والأثرية، لدعم السياحة الثقافية بالقاهرة التاريخية والأقصر في ظل ما تتمتع به هذه المواقع من مقومات سياحية متميزة تجعلها محطات هامة على خريطة السياحة الثقافية.