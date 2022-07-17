تامر هاشم: دور ماجد جورج في «ريفو» يشبه شخصيتي الحقيقية

قال تامر هاشم، إن نجاح «ريفو» مفرح، إذ جاء نتيجة تعب ومجهود الكثير من الأفراد أمام وخلف الكاميرا، ويدل على أن على أن الله سبحانه وتعالى، لا يضيع مجهود أشخاصا تعبوا وعملوا بجهد على مدار أشهر طويلة، لخروج مشروعهم في أفضل صورة، مضيفا أن النتيجة بالنسبة له مبهرة لكل العاملين به، لأنها تجربة مختلفة، ورد الفعل كان مبهرا.

التشابه بين تامر هاشم وماجد جورج

وعن التشابه بين الشخصية التي يلعبها، وبين شخصيته في الحقيقة، قال تامر لـ«الوطن»، إن شخصية ماجد جورج الذي يلعبها في المسلسل قريبة منه للغاية، بالإضافة إلى أجواء المسلسل ككل، بها الكثير منه، لأنه أحد أعضاء فريق كايروكي.

ولفت إلى أنه متشابه جدا في التفتح الذهني، وكان مؤمنا بأفكار شادي، بالإضافة إلى الفترة الثانية، وهي فترة الألفية الثانية، واستمر في مساعدة أصدقاؤه، ولم يقطع معه مثل باقي أصدقاؤه، وأنه أيضا لم يستسلم، ودائما عنده أمل، والدليل على ذلك في مشهد الدرامز، عندما جاء ليعزف وهو يده مقطوعة، وأصر على أنه يلعب بيد واحدة، بالإضافة إلى أنه أحب أن يساعد مريم، كى يساعد في خروج ريفو للنور مرة أخرى، ويعرف قصتهم الجميع، فقال إن كل ذلك يعجبه في شخصية ماجد، وقريب منه كتامر.

علاقة تامر بأصدقائه

أما عن علاقته بأصدقائه في الحقيقة، فقال تامر، إن قربه من أصدقائه يشبهه للغاية، وقال إنه في الحقيقة يحب أصدقائه ويحب من يقدره، وأنه قابل عدد من الأشخاص، كانوا أندال في الحقيقة بعد أن ساعدهم، وعن تشابه بعض الأشخاص في حياته مع شخصية نعمان، قال إن نعمان في المسلسل يبحث دائما عن مصلحته الشخصية، لكنه كان يفكر في مصلحته من مبدأ حماية نفسه، لأنه وجد أن شادي جريء بزيادة، وكان لم يفهم شخصية شادي، الذي يدخل في تحدي مع السلكاوي من أجل حبيبته، فكان يحمي نفسه، لكنه في النهاية عاد إليهم، موضحا أنه لا يعارض الأشخاص الذين يبحثون عن مصلحتهم، لكن في الوقت ذاته يبحث عن الأشخاص الذين يبحثون عن مصحلة الجميع.