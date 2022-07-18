محافظ الإسكندية: 19 غريقا في موسم الصيف حتى الآن

أعرب اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن أسفه الشديد وأسف المحافظة لتكرار حوادث الغرق في موسم الصيف، بعد مصرع 19 شخصا غرقًا حتى الآن في مياه الإسكندرية: «للأسف كل شوية يبقى عندنا ضحايا من الغرق، ومنذ بداية الموسم لدينا نحو 19 غريقا، كل سنة بيبقى فيه موسم للغرق».

وأضاف المحافظ: «عندنا 19 غريقا منذ بداية الموسم، واحد منهم داخل الشواطئ الداخلية بمحافظة الإسكندرية والباقي في منطقة العجمي»، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، ويعرض على شاشة «أون».

المحافظة لديها شواطئ مملوكة للدولة وأخرى يتم تأجيرها

وأوضح «الشريف»، أن الضحايا البالغ عددهم 18 في شاطئ العجمي غرب المحافظة منهم حالة واحدة غرقت في النهار، والباقي في أوقات متأخرة من الليل في أجواء سادها عدم وجود المنقذين، موضحًا أن المحافظة لديها شواطئ مملوكة للدولة وأخرى يتم تأجيرها، ويتم الاشتراط على كل المستأجرين أن يكون لديهم عدد من المنقذين وفقاً لمساحة الشاطئ ويملكون شهادات صلاحية للإنقاذ وبالتالي الدولة لم تقصر في الاشتراطات، «مش كدة بس، إحنا منبهين على الجمهور أن مواعيد الشواطئ والنزول في المياه من السابعة صباحًا وحتى الغروب، بعد الغروب المنقذ مش هيشوف لكن الناس لا تمتثل للتحذيرات وبينزلوا بليل وقبل الفجر».

البعض يتسلل لشاطئ النخيل رغم إغلاقه

وعن ضحايا شاطئ النخيل، أوضح محافظ الإسكندرية، أنه بالرغم من إغلاق هذا الشاطئ، إلا أن البعض يتسلل له «كنا عاملين إعلانات هامة مفادها ممنوع النزول، لكن البعض القادم من المحافظات المجاورة يأتي للإسكندرية وينزل للشواطئ»، مناشدًا الجماهير من المصطافين بالامتثال للتعليمات والتحذيرات والتواجد في المواعيد المقررة التي يتوافر بها المنقذين، «المحافظة بها شاطئين مجانين للجماهير الآن بدأ الصيف الماضي بشاطئ المندرة الذي يسع ألف أسرة والعام الحالي شاطئ الانفوشي الذي يسع أيضاً ألف أسرة أخرى».