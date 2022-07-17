مبيد حشري ينهي حياة «مسن» في العياط

تناول «مسن» مبيد حشري، ما أسفر عن وفاته في العياط، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

نقل الجثة إلى المستشفى

ورد بلاغ لرئيس مباحث مركز شرطة العياط، بمديرية أمن الجيزة، بوفاة شخص مسن عقب تناوله مبيد حشري، انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وكشفت التحريات أن المسن تناول مبيد حشري ليفارق الحياة، متأثرا بحالة تسمم.

جرى نقل الجثة إلى المستشفى، وأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.