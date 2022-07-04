إصابة عامل بتسمم أثناء رش مبيد حشري في أرضه الزراعية الدقهلية

أصيب عامل زراعي بمحافظة الدقلهية، اليوم الاثنين، بحالة تسمم، وجرى تحويله من مستشفى منية النصر المركزي إلى مستشفى السموم بالمنصورة، إذ كان يعاني من فقدان الوعي، وحالته العامة غير مستقرة، إثر استنشاق مبيد زراعي شديد السمية «مبيد الفردان» حال عمله في أرضه الزراعية بنطاق قرية البجلات بمركز منية النصر، وهو ما تسبّب في إحداث إصابته.

إصابة عامل زراعي بتسمم

وتلقى مأمور مركز شرطة منية النصر إخطارًا من مستشفى منية النصر المركزي، بوصول المدعو «إبراهيم أ. ف.»، 18 عامًا، عامل زراعي مقيم بناحية البجلات منية النصر مصابًا بحاله تسمم، ويعاني فقدانًا في الوعي والحالة العامة غير مستقرة، وتم تحويله لمستشفى السموم بالمنصورة.

وانتقلت مباحث مركز منية النصر إلى مكان الواقعة، وتبين أنه أثناء عمل المصاب في الأرض الزراعية ورش «مبيد الفردان» حدثت إصابته، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

خطورة مبيد الفردان

يُذكر أن ‏مبيد «الفردان» من المبيدات شديدة السمية، ولذلك حظرت بعض الدول استخدامه، وهو من النوع القاتل خاصة للزواحف والحشرات والحيوانات، كما يستخدمه بعض المزارعين للقضاء على آفات النخيل المدفونة في أعماق الأرض، ويؤدي استنشاق هذا المبيد أو مجرد ملامسته الجسد عن طريق الخطأ إلى الإصابة بتشنجات أو شلل عضلي وضيق حدقة العين والإصابة بقيء وإسهال، ولذلك يتم التحذير الشديد لكل من يتعامل بهذا المبيد ذي السمية العالية.