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إصابة شخص فى حريق نشب بمنزله ببني سويف

نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة

كتب:

عمرو رجب
10:13 م | الأحد 17 يوليو 2022
حريق منزل ببني سويف -صورة ارشيفية

حريق منزل ببني سويف -صورة ارشيفية

أصيب شخص، اليوم الأحد، في حريق نشب بمنزله بعزبة «جليلة»، التابعة لقرية بنى قاسم بمركز ببا جنوب المحافظة، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف من السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة، ونُقل المصاب إلى مستشفى ببا المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بنشوب حريق داخل منزل

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل منزل بعزبة جليلة التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، حيث جرى التوجيه بسرعة الدفع بسيارات الحماية المدنية بمديرية الأمن على رأس القوات وإخماد النيران.

الحماية المدنية تسيطر على النيران

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف من إخماد الحريق والسيطرة على النيران بالتعاون مع الأهالي، ومنع امتدادها للمنازل المجاورة، حيث تم الدفع بسيارتين إطفاء على رأس قوات الحماية المدنية بمركز ببا جنوب المحافظة.

تفاصيل حريق بمنزل في بني سويف

وأسفر الحريق عن إصابة صاحب المنزل ويدعي «ثابت.ق.ج»، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، كما نتج عن الحريق احتراق محتويات المنزل قبل السيطرة على الحريق.

وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفهما وملابساتهما وندب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق والوقوف على أسبابه.

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