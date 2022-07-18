«حياة كريمة» تعلن تكفلها بترميم منزل أم كلثوم بقرية طماي الزهايرة

قالت آية عمر القماري، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، إن المطربة الكبيرة أم كلثوم قيمة وقامة لمصر وجزء من التراث المصري الأصيل، والذي على الجميع الحفاظ عليه، وبناء عليه تعلن مؤسسة حياة كريمة تكفلها لترميم منزل كوكب الشرق.

حياة كريمة تحافظ على التراث المصري

وأضافت «القماري»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حديث القاهرة»، المذاع على شاشة قناة «القاهرة والناس»، ويقدمه الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، أن مبادرة حياة كريمة لا تعمل فقط على المحاور الخاصة برفع المستويات المعيشية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية فقط ولكن تحافظ على التراث الحضاري والثقافي لمصر كلها.

وأشارت إلى أن أم كلثوم تعد نيشانا على صدور جميع المصريين وتعلن مؤسسة حياة كريمة بترميم منزلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وعلى رأسهم رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الثقافة، وسيتم التنسيق مع أحفاد كوكب الشرق، والبدء من الغد في بحث الإجراءات اللازمة للدراسة الهندسية أو النسق الحضاري مع وزارة الثقافة والإعلان عنه أول بأول.

ولفتت غلى أن قرية «طماي الزهايرة»، التابعة لمركز السنبلاوين، مسقط رأس أم كلثوم، من المتوقع أنها ستدخل ضمن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، والتي سيتم الإعلان عنها قريبا، لافتة أن العمل جار بقرى المرحلة الأولى.

حفيد شقيق أم كلثوم يشكر حياة كريمة

من جانبه أبدى عدلي سمير، حفيد الشيخ خالد الشقيق الأكبر لأم كلثوم، سعادته باستجابة مؤسسة حياة كريمة لطلبه بترميم منزل كوكب الشرق بقرية طماي الزهايرة بمحافظة الدقهلية، قائلا: «احنا بنشكر الرئيس السيسي إنه عمل مبادرة حياة كريمة، دة عشمنا فيكم».

وأضاف «سمير»، خلال اتصال هاتفي بنفس البرنامج، أنه رفض ترميم منزل أم كلثوم بواسطة محبيها في خارج مصر، «بلدنا أولى بينا».