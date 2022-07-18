«الصحة»: حالات كورونا في ارتفاع.. و49 مليون شخص حصلوا على اللقاح

قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن حالات كورونا، زادت خلال الفترة الأخيرة، ولكن شدة الإصابات أخف من خلال فترات سابقة، وأيضا الفترة التي يحتاجها المريض انخفضت من 14 يوما لـ7 أيام.

6 ملايين شخص حصلوا على الجرعة التعزيزية

وأضاف أيسم صلاح، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، أن اللقاحات هي السلاح الأنجح في محاربة كورونا بجانب الاجراءات الاحترازبة الهامة، وهناك أكثر من 49 مليون شخص حصلوا على الجرعة الأولى، و35 مليون شخص حصلوا على الجرعة الثانية، و6 ملايين شخص حصلوا على الجرعة التعزيزية.

وأكد أن تطبيق «صحة مصر» ساهم كثيرا في مواجهة فيروس كورونا، وأن كل من لم يحصل على التطعيم عليه الحصول على اللقاح، وأيضا من حصل على الجرعة الأولى أو الثانية يحصل على الجرعة التعزيزية، ويفضل الحصول على جرعة رابعة من لقاح كورونا لمن حصل على الجرعات الثلاث دون حجز مسبق.

وأشار إلى أنه يمكن لأي مواطن الحصول على الجرعة الرابعة طالما مر على حصوله على الجرعة الثالثة 6 أشهر، مؤكدا أن مصر أصبح لديها تنوع في مصادر اللقاحات المختلفة، إضافة إلى تصنيع الدولة للقاحات والذي كان نقطة فارقة.

حملات لطرق الأبواب

ولفت أنه مع بداية وجود منظومة التطعيمات كان هناك 40 مركز تطعيم وأصبح الآن هناك 1350 مركزا، كما أن المواطن الذي لم يحصل على التطعيمات يمكنه الحصول على التطعيمات داخل أي مركز تطعيم.

وأكد أن وزارة الصحة أطلقت منذ شهر سبتمبر الماضي مجموعة من الحملات أهمها حملة «طرق الأبواب»، والتي كان هناك فرق يقومون بتطعيم المواطنين وتقديم الخدمات الصحية في المنازل.

قاعدة بيانات لـ 90 مليون مواطن

وأوضح أن مبادرات رئيس الجمهورية للصحة الهامة، كانت نواه لأول قاعدة بيانات طبية في تاريخ الوزارة، كما أن مباردة القضاء على قوائم الانتظار، نجحت في القضاء على أغلب حالات الانتظار وساهم في علاج ملايين من المواطنين.

وأفاد أن مبادرة «100 مليون صحة»، نجحت في القضاء على فيروس سي والأمراض المزمنة، وأصبح لدى الدولة قاعدة بيانات لـ 90 مليون مواطن باكثر من 140 مليون زيارة، مؤكدا أنه أصبح هناك خريطة صحية في مصر وأنتشار لأهم الامراض وكيفية علاجها.