جنوب سيناء تستعد لقمة المناخ بزراعة 5000 شجرة زيتون وألف نخلة

تستعد مدينة شرم الشيخ لاستضافة قمة المناخ المقررة في شهر نوفمبر المقبل بمشاركة أكثر من 30 ألف مشارك من مختلف الجنسيات، من خلال الانتهاء من التجهيزات اللازمة قبل الموعد المقرر.

وباشرت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء تنفيذ برامج زراعية خاصة بالمسطحات الخضراء، وقال الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ المديرية نظمت خطة لتطوير القطاع الزراعي في مدينة شرم الشيخ بما يتناسب مع المدينة الخضراء وقمة المناخ.

5000 شجرة زيتون

وأكد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء أن المديرية استقبلت 5000 آلاف شتلة زيتون لمدينة شرم الشيخ استعدادا لاستضافة قمة المناخ، موضحا أن المدينة استقبلت أيضا 200 «نخلة بريتشارديا»، أحجام متوسطة، و1000 نخلة أحجام صغيرة.

وأضاف أنه جاري تجهيز ألف شتلة «جهنمية قومية»، وألف جهنمية كبيرة، وقال إن هناك 1000 شجرة ليمون سوف يجري توزيعها على مدينة الطور.

لجان المرور

وأوضح «شطا»، أن هناك عمليات تجميل وتطوير تجري في مدينة شرم الشيخ تحت إشراف مديرية الزراعة، موضحا أن هناك لجان من الزراعة تقوم بالمرور على المسطحات الخضراء والزراعات بشرم الشيخ لتقديم المشورة.

وتابع أن هناك مساحات خضراء جديدة بالمدينة بينها الحديقة الذكية المقامة على مساحة 110 آلاف متر مربع بجوار مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، موضحا أن الحديقة نموذج لتطبيق أحدث ما وصلت إليه الزراعة والتكنولوجيا، في شرم الشيخ ومقرر لها أن تتحول إلى مزار سياحي ومكان جاذب لضيوف المؤتمر.