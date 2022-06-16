البابا تواضروس يطلق مبادرة «أسرتي مقدسة» لتوعية المرتبطين حديثا

أعلن البابا تواضروس الثاني، خلال عظته باجتماع الأربعاء الأسبوعي، الذي أقيم بالكاتدرائية المرقسية في الإسكندرية، تخصيص محاضرات قداسته باجتماع الأربعاء الأسبوعي، خلال هذا العام، الذي يبدأ من شهر يونيو الجاري، حتى يونيو من العام المقبل للحديث عن موضوعات تخص الأسرة واحتياجاتها، اتساقًا مع التوصية المجمعية، بتخصيص هذا العام حتى يونيو 2023 لحملة «أسرتي مقدسة» في مختلف إيبارشيات الكرازة المرقسية بمصر والخارج، والتي تحدث قداسته عنها باستفاضة.

البابا: المكون الرئيسي لأي كنيسة ومجتمع وشعب

وجاء حديث بابا الإسكندرية في هذا الصدد كما يلي: «عندما اجتمعنا في المجمع المقدس بحضور الآباء الأساقفة والمطارنة، ومن ضمن النقاط التي تناقشنا فيها واتفقنا عليها نقطة هامة تخص الأسرة، باعتبارها المكون الرئيسي لأي كنيسة ومجتمع وشعب، وباعتبار أن قرار الزواج ليس قرارًا سهلًا، لهذا قررنا أن نخصص هذه السنة والتي تبدأ من يونيو 2022 وحتى يونيو 2023 في كل الاجتماعات في كل الإيبارشيات داخل مصر وخارجها، لنركز في كل الاجتماعات التعليمية على مواضيع الأسرة بكل اختلاف أوتنوع الاحتياج فيها.

توعية للمرتبطين حديثا

وتابع أن تلك المواضيع مثل: الذين سيبدأون الارتباط أو بدأوا أو الذين لهم 5 أو 10 سنوات في الزواج، بحيث نقوم بحملة توعية كبيرة من أجل سلامة الأسرة المسيحية، ولكي تكون المفاهيم التي تقوم عليها الأسرة واضحة وحاضرة أمامنا جميعًا في كل وقت، وهذا أمر هام ومسؤولية كل واحد منا، إن كنت أبًا أو أمًّا فهي مسؤوليتك في التربية، وإن كنت شابًّا أو شابة فهي مسؤوليتك في تكوين واختيار الأسرة التي ستنتمي إليها وتكوّنها بنعمة المسيح.

تخصيص عظات صوم الرسل لمواضيع أسرية

واستكمل: لذلك سنأخذ الاجتماعات في فترة صوم الرسل في الإسكندرية عن مواضيع أسرية تهمنا كلنا، وهذا الأمر نشجع عليه كل الآباء الأساقفة وكل الآباء الكهنة باعتبار أنه موضوع هام، خاصة مع وجود أفكار غريبة في العالم تغزو الأسرة، فمثلًا في الماضي كانت توضع في اختيار الجنس خانتان «رجل» أو «امرأة» والآن أضيفت خانة ثالثة!، وفي المدارس أصبح الطفل يُسأل عن والديه هل هما «أَب وأُم» أم «أُم وأُم» أم «أَب وأَب».