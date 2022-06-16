البابا تواضروس يقدم سلسلة عظات عن الاتحاد بين الزوجين في المسيحية

قدم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، سلسلة تعليمية جديدة بعنوان «مفهوم الاتحاد الزيجي» -أي اتحاد الرجل والمرأة في علاقة الزواج- تناول في أوّل حلقاتها اليوم «الاتحاد الفكري» بينهما، متأملًا في الإصحاح الخامس من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس، والذي يُقرأ في صلوات الإكليل أي سر الزيجة المقدس.

جاء ذلك خلال عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء مساء اليوم، من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، ‎بحضور عدد من الآباء الأساقفة والكهنة وأبناء الكنيسة.

مفاهيم تكوين الأسرة المسيحية

وأشار بابا الإسكندرية إلى مفاهيم تكوين الأسرة المسيحية من خلال خمس مجالات للاتحاد بين الزوجين، هي: «الاتحاد الفكري، الاتحاد العاطفي، الاتحاد الروحي، الاتحاد الاجتماعي، الاتحاد الجسدي»، مشيرًا إلى متطلبات الاتحاد الفكري، من خلال بداية تكوين الأسرة بالخطوبة، وسمات فترة الخطوبة.

ولفت إلى أن تلك السمات برزت عبر «دعوة للاتحاد الشامل عاطفيًّا وروحيًّا واجتماعيًّا وجسديًّا، والارتباط بالصلاة، فالله شاهد على هذه العلاقة، مستشهدا بالآية التي تقول: "يَا أَوْلاَدِي، لاَ نُحِبَّ بِالْكَلاَمِ وَلاَ بِاللِّسَانِ، بَلْ بِالْعَمَلِ وَالْحَقِّ!»، مشددًا على أن الإنسان يحترم شريك حياته من خلال فهم الاختلافات والطباع والمخاوف، والتعاون.

البابا يوضح صفات الخطوبة الخاطئة

وأوضح صفات الخطوبة خاطئة: وهي«الغيرة المتطرفة (الأنانية)، والنظر إلى الماضي بكل تجاربه وخبراته، والتركيز على الأمور المادية التي تُسبب الخلافات».

سلسلة أسرتي مقدسة

وتأتي هذه السلسلة التعليمية اتساقًا مع إطلاق عام «أسرتي مقدسة» الذي جاء كتوصية من المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في جلسته العامة، الخميس الماضي، وترسيخًا لمبادئ وقيم الأسرة المسيحية السوية، كما ذكر قداسته في بداية العظة اليوم.