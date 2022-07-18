ارتفاع درجة الحرارة في الإسماعيلية.. وتحذيرات من الأرصاد

ارتفعت درجة الحرارة بشكل ملحوظ اليوم الاثنين في محافظة الإسماعيلية بالتزامن مع موجة ارتفاع درجات الحرارة في بعض المحافظات مع نشاط للرياح في بعض المناطق.

وسجلت محافظة الإسماعيلية اليوم 38 درجة للعظمي و24 درجة مئوية للصغرى، فيما تصل الدرجة الفعلية لدرجة الحرارة إلى 40 درجة بسبب ارتقاع نسبة الرطوبة في الجو.

الأرصاد: ارتفاع الحرارة في شمال البلاد

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد، حيث تسود أجواء شديدة الحرارة على القاهرة والوجة البحري وسيناء وجنوب الصعيد من المتوقع أن تسجل القاهرة 36 درجة؛ معتدل رطب ليلا.

وبحسب بيان رسمي للهيئة العامة للأرصاد، نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تنشط الرياح على السواحل الغربية، وارتفاع الأمواج نسبيًَا إذ يصل ارتفاعها إلى 1.5 متر على سواحل مطروح والسلوم.

وأشار البيان إلى ارتفاع درجات الحرارة في الإسماعيلية عن الدرجة المحسوبة بمقدار درجتين تقريباً، ويسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء والصعيد حار نهاراً على السواحل الشمالية معتدل الحرارة رطب ليلاً على كافة الأنحاء.

تحذيرات الأرصاد

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من التعرض المباشر للشمس لزيادة الشعور بالحرارة بشكل كبير، مطالبة المواطنين باتخاذ الإجراءات الاحترازية وشرب كميات كافية من السوائل.

في السياق ذاته شهدت محافظة الإسماعيلية اليوم الاثنين استمرار حالة الطوارئ خاصة على الطرق السريعة والصحراوية كطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي ومحور 30 يونيو وطريق الإسماعيلية السويس.