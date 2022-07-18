الأرصاد تحذر من ارتفاع جديد في الحرارة والرطوبة.. الشمس النهاردة مش مكسلة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد منذ الأمس، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، مشيرة إلى أن اليوم الإثنين، سيشهد ارتفاعا آخر في درجات الحرارة، بنحو درجتين على أغلب مناطق الجمهورية، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة مع امتداد منخفض الهند الموسمي.

طقس شديد الحرارة ورطب نهارا

أضافت منار، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المعروض على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وبسنت الحسيني ودينا شرف، أنّ الطقس في فترات النهار يكون شديد الحرارة رطب على مناطق ومدن القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، كما يكون رطبا على السواحل الشمالية، في أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط.

زيادة فترات سطوع الشمس

كشفت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى، ستكون 36 درجة مئوية، ودرجة الحرارة المحسوسة في الظل نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة، تكون 39 درجة مئوية في فترات النهار، بالإضافة إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

ارتفاع نسب الرطوبة ليلا

أشارت منار، إلى أنه خلال فترات الليل، تشهد البلاد ارتفاعا في نسب الرطوبة، والأجواء ستكون معتدلة تماما، حيث تكون الأجواء معتدلة رطبة، مع نشاط للرياح في ساعات المساء، والساعات الأولى من الليل، وهو ما يساعدنا على عدم الإحساس بنسب الرطوبة.