الأرصاد: طقس شديد الحرارة نهارًا بالقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، عبر حسابها الرسمي بمنصة «فيس بوك»، موضحة أنّ طقس اليوم يشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، شمال البلاد، حيث تسود أجواء شديدة الحرارة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وسيناء وجنوب الصعيد.

نشاط الرياح على السواحل الغربية

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع تسجيل درجات الحرارة بمحافظة القاهرة 36 درجة مئوية، حيث يشهد الطقس أجواءً معتدلة ويكون الطقس رطب ليلًا، كما تنشط الرياح على السواحل الغربية والتي تعمل على رفع معدل الأمواج نسبيا، ويصل ارتفاعها إلى 1.5 متر على سواحل مطروح والسلوم.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، متوقعة الآتي:

القاهرة 34 - 24

الإسكندرية 30 - 25

وادي النطرون 32 - 24

طنطا 34 - 25

شبين الكوم 34 - 24

دمنهور 33 - 24

بلطيم 30 - 23

مطروح 29 - 24

السلوم 30 - 24

سيوة 35 - 22

بورسعيد 31 - 25

دمياط 30 - 24

الزقازيق 33 - 24

المنصورة 33 - 25

الإسماعيلية 34 - 22

السويس 33 - 24

العريش 31 - 24

رفح 30 - 24

رأس سدر 33 - 25

نخل 33 - 20

نويبع 36 - 26

طابا 34 - 24

كاترين 33 - 18

الطور 34 - 26

شرم الشيخ 37 - 29

الغردقة 37 - 29

مرسى علم 37 - 27

الفيوم 35 - 24

بني سويف 35 - 25

المنيا 36 - 25

أسيوط 36 - 26

سوهاج 37 - 26

قنا 39 - 27

الأقصر 40 - 28

أسوان 41 - 28

إدفو 41 - 29

أبو سمبل 41 - 28

الوادي الجديد 38 - 27

شلاتين 36 - 26

أبو رماد 35 - 26

حلايب 33 - 28

رأس حدربة 32 -28