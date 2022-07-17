الأرصاد الجوية تحذّر من ارتفاع درجات الحرارة.. «كتلة ساخنة» تؤثر على البلاد

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من اليوم الأحد، يستمر حتى الخميس المقبل، وفقا لما أشارت إليه صور الأقمار الصناعية المختلفة.

تحذير من ارتفاع درجات الحرارة

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستتأثر خلال تلك الفترة بكتلة هوائية ساخنة قادمة على سطح البحر المتوسط، إضافة إلى كتل هوائية شديدة الحرارة قادمة من الصحراء الغربية للبلاد، ما يعمل على ارتفاع نسب الرطوبة بداية من السواحل الشمالية للبلاد والقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، وحتى محافظات شمال الصعيد.

أجواء شديدة الرطوبة

وأضافت غانم لـ«الوطن»، أنّه مع منتصف هذا الأسبوع، تتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري بين إلى 36 و38 درجة، وتسود أجواء شديدة الرطوبة خلال فترات النهار، متوقعة ارتفاع الحرارة اليوم الأحد عن أمس السبت بين 2 لـ3 درجات.

وأوضحت أنّ درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 35 درجة مئوية، في حين تكون درجة الحرارة المحسوسة على القاهرة أعلى من المعلنة بنحو 2 لـ3 درجات، أي تسجل 38 درجة على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، بداية من شمال البلاد والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وصولا إلى شمال الصعيد، مرورا بمحافظات القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والصعيد.

سرعات الرياح تصل لـ40 كم فى الساعة

وأكدت عضو هيئة الأرصاد الجوية، أنّه مع بداية ساعات الليل، تعتدل درجات الحرارة حيث تنخفض بنحو 8 لـ10 درجات على جميع أنحاء الجمهورية، خاصة مع وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية، تصل سرعاته بين 30 و40 كم في الساعة، ما يساعد على عدم الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، واعتدال في الأجواء على جميع أنحاء الجمهورية كافة.