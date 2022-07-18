«الأرصاد» تحذر من طقس الغد: درجة الحرارة المحسوسة 39

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الموجة الحارة القادمة من شمال غرب أفريقيا امتدت للمدن الأوروبية كإسبانيا والبرتغال وفرنسا وإنجلترا، «جميعهم شهدوا ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة، والبرتغال سجلت 47 درجة مئوية، وفصل الصيف هذا العام في المعدلات الطبيعية».

إسبانيا تسجل 43 درجة مئوية

وأضافت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إنجي القاضي، على فضائية «DMC»، أن فرنسا سجلت اليوم 41 درجة مئوية، في حين سجلت إسبانيا 43 درجة مئوية، وجميعهم أرقام كبيرة على مثل تلك المناطق: «هما مش متعودين على الارتفاعات الكبيرة دي في درجات الحرارة».

أسباب الشعور بارتفاع درجات الحرارة

واستطرد: «الشعور بالحرارة بيرجع لعامل الرطوبة أو سرعة الرياح وطبيعة المنطقة والتربة، ولو كنا في مكان نسبة الرطوبة مرتفعة والرياح هادئة هنشعر أن درجة الحرارة أعلى من المعلنة، خصوصا لو إحنا تحت أشعة الشمس، ولو كنا في منطقة زراعية بها نباتات وأشجار هنحس بدرجات حرارة أقل».

وأوضحت أن التغيرات المناخية باتت حاليا واقعا ملموسا، ولم تعد مجرد أبحاث أو دراسات يطلقها الباحثون، «ده بقي واضح وواقع الكل بيحس به حتى المزارعين اتأثروا بدرجات الحرارة والتغيرات المناخية في محاصيلهم الزراعية، وكل فئات المجتمع بتتأثر بالتغيرات المناخية».

وتابع: «الارتفاعات في مصر طفيفة، وسجلت القاهرة 35 درجة، ومع نسبة الرطوبة المرتفعة وصلت درجات الحرارة لـ38 درجة، وغدا وبعد الغد تكون درجات الحرارة 36 درجة مئوية بسبب ارتفاع درجات الرطوبة، وهيشعر المواطنون أن درجات الحرارة وصلت لـ39».