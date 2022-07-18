الطريق للنجمة الثامنة.. مصر بنهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وبسنت الحسيني تقريرا تليفزيونيا بعنوان «الطريق للنجمة الثامنة.. مصر في نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد أمام كاب فيردي»، حيث خطف المنتخب الوطني الأنظار خلال مشاركته القوية في بطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد المقامة حاليا في مصر، واستطاع على مدار كل المباريات التي لعبها أن يقدم أداءً استثنائيا، إذ بلغ المباراة الختامية، وبدأت رحلة البحث عن اللقب الثامن بالفوز في المباراة الافتتاحية على الكاميرون 40 - 17 بفارق 23 هدفا، وكانت المباراة حماسية.

حجز المنتخب الوطني مكانه في الدور ربع النهائي

فبعد المباراة الافتتاحية واجه منتخبنا نظيره المغربي وفاز عليه بنتيجة 36-21 بفارق 15 هدفا، في مباراة شهدت استحواذا كبيرا من جانب لاعبينا وفنيات قوية رسمها المدير الفني الإسباني باروندو جارسيا، من هنا حجز المنتخب الوطني مكانه في الدور ربع النهائي من البطولة، وكان في تحدٍ جديد أمام نظيره الجزائري وهو التأهل لبطولة كأس العالم والدور نصف النهائي من البطولة.

منتخب مصر يفوز على الجزائر بأداء قوي

ولعب منتخبنا مباراة المنتخب الجزائري بمنتهى القوة واستطاع تحقيق الفوز على الجزائر بنتيجة 34-19 حتى يحجز مكانه في كأس العالم لكرة اليد، وجاء الدور على مباراة المنتخب التونسي في مباراة المربع الذهبي، في صالة الدكتور حسن مصطفى، وحقق منتخبنا الفوز بنتيجة 29-27.