تفاصيل مقتل شاب على يد جاره بالشرقية.. «كان هيصدمه بالموتوسيكل»

لقي شاب مصرعه في كفر البلاسي بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، مساء أمس، إثر إصابته بجرح طعني على يد آخر خلال مشاجرة بينهما، بسبب قيادة المجني عليه موتوسيكل كاد أن يصطدم بالمتهم بالخطأ.

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارا بحدوث مشاده كلامية بين شابين بكفر البلاسي، وتطورت إلى مشاجرة قام خلالها أحدهما بطعن الآخر، ما أدى لوفاته.

مشاجرة بسبب موتوسيكل

وانتقلت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة فاقوس لإجراء الفحوصات والتحقيقات اللازمة، وتبين وقوع المشاجرة بسبب مشادة كلامية بدأت بين الطرفين، حيث كان المجني عليه يقود دراجة نارية، وأثناء سيره في الشارع كاد أن يصطدم بالمتهم دون أن يقصد، فوقعت بينهما مشادة كلامية وملاسنة تطورت إلى مشاجرة، استخدم خلالها المتهم سلاحا أبيض «سكينة» وأصاب المجني بطعنة نافذة، ما أدى لوفاته متأثرا بإصابته، فيما لاذ المتهم بالفرار من مكان الواقعة.

ضبط المتهم بقتل الشاب خلال المشاجرة

وشكلت الأجهزة الأمنية قوة من الشرطة، وأعدت كمينا محكما استهدفت خلاله المكان الموجود به المتهم، وتمكنت من إلقاء القبض عليه واصطحابه لديوان مركز شرطة فاقوس لإجراء التحقيقات اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل المتهم إلى جهات الاختصاص التي تولت التحقيق.

ونُقلت الجثة إلى مستشفى فاقوس المركزي، وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، والتي قررت تحويله إلى مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة وبيان ما بها من إصابات، وإعداد تقرير مفصل عن الحالة وسبب الوفاة، تمهيدا للتصريح بالدفن، وتسليم الجثة لذويها، كما أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على كافة ظروفها وملابساتها.