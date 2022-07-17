تحرير محضرين لطالبة ثانوية سرّبت الامتحان وآخر احتفظ بهاتفه في الشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انتهاء أعمال امتحانات شهادة الثانوية العامة في مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة لطلاب القسم العلمي علوم، وكذلك مادة التفاضل والتكامل لطلاب القسم العلمي رياضيات، وماده علم النفس والاجتماع لطلاب القسم الأدبي.

157 لجنة امتحانية في الشرقية

وأوضح محافظ الشرقية أنه تقدم لأداء الامتحانات 49001 طالبا وطالبة، حضر منهم 48703 طلاب وطالبات، وتغيب منهم 298 طالبا وطالبة، وذلك على مستوى 157 لجنة امتحانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وكان محافظ الشرقية تلقى تقريراً تفصيلياً من غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، عن سير امتحانات اليوم لشهادة الثانوية العامة.

ضبط طالبة سرّبت الامتحان بمنيا القمح

وأوضح المحافظ، أن الغرفة تلقت إخطاراً يفيد أن اللجنة رقم 1265 بمدرسة 16 مارس، التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية، شهدت قيام الطالبة «أ.س.م» بالشعبة العلمية بتسريب ورقة الأسئلة، من خلال برنامج «تليجرام»، وتم التحفظ على الجهاز وتحرير محضر إثبات حالة بالواقعة.

ضبط طالب أخفى هاتفا محمولا

وأضاف، أن اللجنة رقم 1853ف7 بمدرسة التحرير الابتدائية، التابعة لإدارة مشتول السوق التعليمية، شهدت قيام الطالب «أ.ع.أ» بالاحتفاظ بهاتفه المحمول، وتم التحفظ على الجهاز وتحرير محاضر إثبات حالة بالواقعة.