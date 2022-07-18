تعرف على عقوبة التشهير بالأطفال ونشر بياناتهم وصورهم.. حبس وغرامة

قال محمد نظمي مدير خط نجدة الطفل، إن قانون الطفل يجرم التشهير بالأطفال وتصويرهم، لافتًا إلى وجود عقوبة تتضمن الحبس والغرامة المالية التي تصل إلى 50 ألف جنيه حيال القيام بهذا الأمر، مشددًا على ضرورة عدم ذكر أسماء الأطفال أو عرض صورهم أو ذكر أي بيانات تخصهم خلال حوادث التعدي على الأطفال.

التحقيق بالفيديوهات القديمة التي تتضمن الاعتداء على الأطفال

وأضاف «نظمي» في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن طلب الاستغاثة يتم فور الإبلاغ عن التعدي على الطفل، أو رصد فيديو يظهر به طفل يتعرض للاعتداء أو العنف، لافتاً إلى أنه يتم التعامل مع البلاغات المنشورة لتعرض الأطفال للعنف بجدية، منوهًا أن بعض الفيديوهات يتبين أنه تم تصويرها في وقت سابق، إلا أن خط نجدة الطفل يتعامل معها للحصول على حق الأطفال بغض النظر عن توقيت التصوير.

التعامل بجدية مع كل البلاغات المقدمة لنجدة الطفل

وأوضح مدير خط نجدة الطفل أنه يتم التعامل بجدية مع البلاغات المقدمة، مشيرًا إلى تعامل نجدة الطفل مع الفيديو المنتشر لطفلة الإسماعيلية التي تعرضت للاعتداء، وإيداعها بإحدى دور الرعاية وتقديم الدعم النفسي لها، رغم أن الفيديو غير حديث، حيث تبين أنه يعود تصويره إلى ما قبل عام ونصف، لافتًا إلى الصعوباتا التي يواجهها خط نجدة الطفل نتيجة رفع الفيديوهات، مثل ما حدث بواقعة طفلة الإسماعيلية، حيث تم رفع الفيديو بعد بلاغ خط نجدة الطفل للنيابة العامة وتتخاذ كافة الإجراءات.

عدم ضرورة أن تكون الواقعة مصورة لوجود طرق أخرى لإثبات التعدي

ولفت «نظمي» إلى أنه في حالة عدم تصوير الواقعة أو عدم وجود دليل مصور فإن هناك أدلة أخرى تثبت الوقائع، إضافة إلى شهادة الشهود، مشيرًا إلى أن معظم المتهمين بالتعدي على الأطفال يقومون بالإنكار، موضحًا أن خط نجدة الطفل يتعامل مع كافة أنواع بلاغات التعدي على الأطفال، منوهًا أن بعض البلاغات تكون من جيران للطفل سمعوا صرخة استغاثته فقاموا بالإبلاغ.

كيفية الإبلاغ عن الاعتداءات على الأطفال

وأكد مدير خط نجدة الطفل عن تلقى كافة الاستغاثات الخاصة بالتعدي على الأطفال من خلال الخط الساخن لنجدة الطفل 16000 على مدار 24 ساعة، كذلك صفحة أصدقاء خط نجدة الطفل على «فيسبوك»، إضافة إلى زيارات لمقر نجدة الطفل.