الانتهاء من 43% من مشروع تطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إنه تم زيادة عدد الكراكات المشاركة في مشروع تطوير القطاع الجنوبي بشقيه إلى 9 كراكات بعد انضمام الكراكة مشهور.

وأضاف ربيع خلال تفقده لحركة الملاحة في قناة السويس ومتابعته لمستجدات أعمال التكريك بمشروع التطوير اليوم الاثنين، أن نسب الإنجاز بأعمال التكريك بالمشروع بلغت 43.6% لمشروع توسعة وتعميق القطاع الجنوبي، وما يقرب من 35.5% بمشروع إزدواج القناة بمنطقة البحيرات المرة الصغرى.

وبحسب بيان رسمي لهيئة قناة السويس تم الانتهاء من ما يقرب من 69 % من أعمال إنشاء التكسيات الجديدة بالجانب الشرقي لأعمال التوسعة، كما بلغت نسبة تنفيذ شمعات الرباط 50 %، كما قاربت أعمال تجهيز أحواض الترسيب على الانتهاء بنسبة إنجاز بلغت 92.5%.

تجهيز الكراكة مشهور للعمل

وقال ربيع إن الكراكة مشهور إحدى الكراكات التابعة للهيئة للعمل وانضمت للعمل بمشروع توسعة القناة ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة بعد انتهاء أعمال العمرة السنوية بالكراكة والتي استغرقت 6 أشهر بترسانة بورسعيد البحرية.

وقال الفريق أسامة ربيع إن وتيرة العمل بمشروع تطوير القطاع الجنوبي تمضي بخطى متسارعة وفقا للجدول الزمني المحدد في ظل زيادة عدد الكراكات العاملة في المشروع، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستمرار العمل على تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس والحفاظ على ريادة القناة كأسرع وأقصر الطرق الملاحية وأكثرها أمانا.

إزالة 30 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه

تابع الفريق أسامة ربيع أنه تم إزالة 30 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بينهم 22 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه من مشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى من الكم 122 إلى الكم 132 ترقيم قناة، و8 ملايين متر مكعب من الرمال المشبعة من المياه بمشروع التوسعة والتعميق من الكم 132 ترقيم قناة إلى الكم 162 ترقيم قناة.

وقدم ربيع التحية للأطقم العاملة على الكراكات المشاركة في مشروع تطوير القطاع الجنوبي بشقيه، حيث تعمل حاليا خمسة كراكات في مشروع التوسعة والتعميق وهي الكراكة «مهاب مميش» والكراكة «حسين طنطاوي» والكراكة «مشهور» والكراكة «الصديق» والكراكة «طارق بن زياد»، فيما تشارك الكراكات «الحمرا والمرفأ والصدر وكاسيوبيا» في مشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى.