عاجل .. إصابة 11 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل بـ«صحراوي المنيا»

أُصِيب، منذ قليل، 11 عاملا، إثر إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار بمحافظة المنيا، ونُقل المصابون إلى مستشفى ملوي العام، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي.

الحادث وقع أمام قرية بلنصوره في أبو قرقاص

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار بمحافظة المنيا، وتحديداً أمام قرية بلنصورة التابعة إدارياً لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، وأسفر الحادث عن وجود مصابين.

كدمات وسحجات وكسور

وبانتقال قوات الأمن في المنيا إلى موقع البلاغ تبين إصابة 11 عاملا بإصابات متنوعة، ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى إنقلاب السيارة.

ونُقل المصابون إلى مستشفى ملوي التخصصي، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي.