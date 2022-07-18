أهالي المنيا يطالبون بتحديد أجرة التوك توك.. زي التاكسي

طالب عدد من أهالي المنيا بوضع تسعيرة لاستقلال التوك توك داخل المدن والمراكز والقري التي تعمد عليه بشكل أساسي، أسوة بباقي وسائل المواصلات التي تم تحديد أسعارها بشكل رسمي قبل أيام، وذلك منعا للاستغلال الذي يتعرض له بعض المواطنين في عدد من المناطق التي تعتمد علي التوك توك بشكل أساسي.

زيادة أجرة التوك التوك في بعض المراكز

وقال محمد عبد المنعم، مقيم بمدينة سمالوط، إن الأهالي يعتمدون علي التوك توك كوسيلة مواصلات داخل المدينة، وكانت أجرة التوصيلة داخل المدينة 5 جنيهات لأي منطقة، وبعد تحريك أسعار الوقود نهاية الأسبوع الماضي، رفع بعض سائقي التوك توك الأجرة بشكل تلقائي وعشوائي بواقع 6 جنيهات للتوصيلة الواحدة والبعض رفعها لـ7 جنيهات.

وأضاف عاشور عزيز، إن هناك قرى وعزب ونجوع في مركز المنيا تعتمد علي التوك توك فقط كوسيلة مواصلات لا بديل عنها، ومعظمهم طلاب مدارس وموظفين وعمال باليومية، موضحا أن سعر التوصيلة في معظم أنحاء المنيا وبين القري والعزب القريبة من بعضها البعض لايزيد عن 5 جنيهات لكن بعض السائقين رفعوا الأسعار بشكل تلقائي مطالبا بتدخل الوحدات المحلية لوضع تسعيرة محددة بحسب المسافات أسوة بباقي وسائل المواصلات ومنها التاكسي والسرفيس.

عدد قليل من السائقين يلتزم بالأجرة الأصلية

وتابعت أسماء محمود من مركز أبو قرقاص، إن التوك توك وسيلة مواصلات لاغني عنها في القري التي تقع في غروب وشروق مراكز مطاي والعدوة وبني مزار وسمالوط وأبوقرقاص، ويعتمد عليه البسطاء بشكل أساسي والبعض رفع الأجرة من تلقاء أنفسهم مطالبة بتحديدها بشكل رسمي منعا لاستغلال الغلابة والبسطاء، مؤكدة أن أجرة التوصيل داخل مدينة أبوقرقاص وصلت 7 جنيهات بدلا من 5 وهناك عدد قليل من السائقين ملتزمين بالأجرة الأصلية التي كانت قبل تحريك أسعار الوقود.

وأعلنت محافظة المنيا الأربعاء الماضي عن وضع التعريفة الجديدة لجميع خطوط السير الداخلية والخارجية لجميع وسائل المواصلات، وتم وضع ملصقات علي زجاج سيارات التاكسي وداخل المواقف بالأسعار الجديدة، ويتفقد محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي المواقف يوميا لمتابعة إلتزام السائقين بتطبيق الأجرة الجديدة مناشدا المواطنين بالإبلاغ عن أي سائق يخالف الأجرة الرسمية لإتخاذ الإجراء القانوني ضده والذي يصل لحد وقف التراخيص.