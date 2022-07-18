طرح 7 مواقع لعربات طعام متنقلة في المنيا الجديدة.. التفاصيل والشروط

أعلن جهاز مدينة المنيا الجديدة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية عن توافر 7 مواقع لعربات طعام متنقلة، تشمل 5 مواقع للأفراد، وموقعين لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك للتخصيص بنظام حق الانتفاع السنوي بمساحة 40 مترًا مربعًا للموقع الواحد.

قيمة التأمين الابتدائي للمواقع السبعة

وحدد جهاز مدينة المنيا الجديدة موقعين لذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقتي «الجامعات وقيمة التأمين الابتدائي 441 جنيها، ومركز خدمات الحي الثالث وقيمة التأمين الابتدائي 423 جنيهًا.

كما حدد جهاز مدينة المنيا الجديدة 5 مواقع أخري خاصة بالأفراد وهي: «مركز خدمات المدينة وقيمة التأمين الابتدائي 690 جنيهًا، والحي الرابع وقيمة التأمين الابتدائي 690 جنيهًا، والمجاورة الأولى بالحي الأول وقيمة التأمين الابتدائي 665 جنيهًا، والموقع 1 بالمركز الترفيهي وقيمة التأمين الابتدائي 665 جنيهًا، والموقع 2 بالمركز الترفيهي وقيمة التأمين الابتدائي 665 جنيهًا».

مواعيد سحب كراسة الشروط والمواصفات

وسيتم سحب كراسة الشروط والمواصفات لذوي الاحتياجات الخاصة ابتداء من الأحد 17 يوليو الجاري وحتى يوم الأربعاء 20 يوليو، على أن تُقدم الطلبات والنماذج لذوي الاحتياجات الخاصة من يوم الإثنين 1 أغسطس وحتى الخميس 4 أغسطس.

وسيتم سحب كراسات الشروط والموصفات الخاصة بالأفراد يوم الخميس 21 يوليو الجاري وحتى 28 يوليو على أن تقدم الطلبات والنماذج للأفراد اعتبارا من يوم الإثنين 7 أغسطس وحتى الخميس 11 أغسطس.

وأعلن جهاز مدينة المنيا الجديدة الحصول على كراسات الشروط والمواصفات من مقر جهاز مدينة المنيا الجديدة نظير دفع مبلغ 299 جنيها، وتسدد قيمة التأمين الابتدائي المحدد لكل موقع في موعد نهايته جلسة القرعة العلنية، وتُعقد جلسة القرعة العلنية يوم الخميس 1 سبتمبر المقبل في تمام الساعة 12 ظهرًا بمقر جهاز مدينة المنيا الجديدة.