محافظ المنوفية يتفقد مواقف سيارات الأجرة للتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب

قام اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بجولة ميدانية لمتابعة عددا من مواقف سيارات الأجرة بمدينة شبين الكوم، للتأكد من انتظام سير العمل والالتزام الكامل بتطبيق التعريفة الجديدة المقررة، وذلك عقب تحريك أسعار المواد البترولية والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية صباح اليوم.

الالتزام بالتسعيرة الجديدة

وبدأ محافظ المنوفية جولته بتفقد موقف «شبين الكوم - الباجور»، للتأكد من الالتزام بالتسعيرة الجديدة، مشددا على مدير مشروع المواقف بوضع بانرات ولوحات إرشادية وملصقات مدون عليها التعريفة الجديدة داخل الموقف لتعريف المواطنين بالأسعار الجديدة، والتأكيد على عدم السماح بخروج أي سيارة من المواقف بدون الاستيكر موضحا به التسعيرة منعاً لاستغلال المواطنين.

وأكد أن هناك متابعة مستمرة على مدار اليوم لكافة المواقف بنطاق المحافظة من خلال مرور لجان ميدانية مفاجئة للتأكد التام من الالتزام بكافة التوجيهات الصادرة وإلزام السائقين بالتعريفة الجديدة، كما تفقد مجمع مواقف مدينة شبين الكوم ومرفق النقل الداخلي لمتابعة الموقف، وأجرى حوارا مع عدد من سائقي المركبات، مؤكدا على الالتزام بالتعريفة المقررة وعدم التلاعب بالزيادة في التسعيرة المقررة، لافتا إلى مدى تناسب التعريفة الجديدة مع تحريك أسعار الوقود.

دراسة شكاوى السائقين

ووجه المحافظ، مدير مشروع المواقف، ببحث ودراسة شكوى عدد من السائقين المتضررين من عدم تناسب التعريفة الجديدة مع المسافات الطويلة والطرق البديلة والعرض عليه لاتخاذ اللازم، كما استمع المحافظ لعدد من الركاب وأكد على أنه يعمل دائما على تلبية مطالب المواطنين، مشيرا إلى أنه سيتابع وبشكل دائم تعريفة الركوب حفاظا على حقوق المواطنين.

وخلال تفقده لمرفق النقل الداخلي، شدد المحافظ على الاستعداد التام والجاهزية الكاملة للدفع بسيارات المرفق في أية وقت، وخاصة ساعات الذروة تخفيفا على المواطنين، فيما أشار مدير المرفق إلى أنه تم تجهيز 49 أتوبيسا للدفع الفوري بكافة خطوط السير منعاً لأية حدوث تكدس أو طوارئ.

المتابعة المستمرة لمواقف المحافظة

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق الكامل مع إدارة المرور بالتواجد اليومي وعلى مدار الساعة بجميع المواقف، وعمل نقاط تفتيشية بكافة الطرق الرئيسية والفرعية لمتابعة مدى الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية والغرامات الفورية حيال المخالفين، مناشدا جموع المواطنين بعدم دفع أية زيادة عن التعريفة الرسمية والإبلاغ الفوري عن أي سيارة تخالف التعليمات من خلال الاتصال بغرفة العمليات المركزية على الأرقام التالية (2239804 - 2224899 - 2222035)، وكذا الخط الساخن 15562.