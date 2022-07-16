محافظ المنوفية يستجيب لحالات إنسانية وذوي الهمم: علاج وصرف مساعدات

التقى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بعدد من الحالات الإنسانية وذوي الهمم والتي تعاني من حالات مرضية وظروف إجتماعية صعبة ، وذلك في إطار لقاءاته الدائمة والمستمرة لسماع شكوي المواطنين والمساهمة في رفع العبء عنهم وتقديم كافة الخدمات المتاحة .

مساعدات إنسانية لغير القادرين

واستجاب محافظ المنوفية لطلب مواطنة من كفر شنوان التقاها خلال جولته بموقف الباجور بشبين الكوم، ويعاني ابنها من مرض جلدي مزمن وليس له مصدر دخل ثابت، وعلي الفور كلف المحافظ مدير مديرية القوي العاملة بإيجاد فرصة عمل مناسبة له بالقطاع الخاص لضمان توفير التأمين الصحي والإجتماعي له، كما وجه المحافظ بسرعة توفير سيارة لنقل الشاب لمستشفى الجامعة بشبين الكوم وتوقيع الكشف الطبي وعمل كافة الفحوصات اللازمة له بأقسام الرمد والجلدية.

صرف مساعدات مالية عاجلة لحالات إنسانية

وخلال اللقاء أمر محافظ المنوفية بصرف مساعدات مالية عاجلة ومواد غذائية ولحوم لحالتين أحدهما مواطن من ناحية الكوم الأخضر بشبين الكوم يعول ابنا مريضا بوظائف الكلي وليس له مصدر رزق يساعده علي مصاريف العلاج، وشاب آخر من ذوي الهمم يبلغ من العمر 30 عاماً من ناحية أبنهس بقويسنا مع ضرورة توفير كرسي كهربائي متحرك له يساعده علي الحركة نظراً لظروفه المعيشية الصعبة.

يأتي اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي يقوم بها محافظ المنوفية حرصاً منه واهتمامه بالمواطنين من أجل تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم تفعيلاً لدعم مبدأ التكافل الاجتماعي ودعم العلاقات الإنسانية.