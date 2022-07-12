مصرع 7 وإصابة 19 بينهم رضيعة فى عدة مشاجرات خلال عيد الأضحى المبارك

شهدت محافظات مصر عدة مشاجرات خلال أيام عيد الأضحى المبارك أصيب بها أكثر من 19 شخصًا بينما لقى 7 آخرين مصرعهم، وكان لمحافظة سوهاج النصيب الأكبر بها بأربع مشاجرات بينما تنوعت المشاجرات الأخرى بين محافظات الغربية والدقهلية والغردقة والعياط.

مصرع شخص وإصابة 10 آخرين بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وفاة شخص وإصابة 10 آخرين بقرية القطنة بمركز طما، وذلك لخلافات على ثمن شراء عظام الأضاحي، إذ نشبت مشاجرة بين تاجري خردة ليطلق أحدهما النار على الآخر وينضم للمشاجرة أقارب كلا من طرفي المشاجرة.

كما استقبل مستشفى سوهاج الجامعي جثة شاب يعمل تاجر ماشية، لقى مصرعه في ثاني أيام عيد الأضحى على يد جاره الذي أطلق عليه أعيرة نارية بسبب خلافات الجيرة بالأراضي الزراعية.

بينما في فجر ثالث أيام العيد، وصل لمستشفى طهطا المركزي شاب مصاب برش خرطوش، وأفاد شقيقة أنه أصيب أثناء المزاح مع نجل عمومتهم على أحد المقاهي باستخدام سلاح ناري كان بحوذة المتهم ونفى الشبهة الجنائية، بينما في فجر رابع أيام عيد الأضحى المبارك تشاجر شقيقان وعمهما على الميراث بمركز دار إسلام بمحافظة سوهاج حيث تشابكا بالأيدى دون إصابات، وقد أحرق أحد الشقيقين محتويات بمنزل الآخر وتم ضبط أطراف المشاجرة.

إصابة شخصين بطلاقات نارية بمشاجرة ببور سعيد

وفي مدينة بورسعيد، أصيب شخصين بطلق ناري، في فجر رابع أيام عيد الأضحى المبارك وذلك بمنطقة السلام تمليك بحي العرب، وذلك لخلافات سابقة بين محمد عبدالحميد عبدالحميد علي، 44 سنة، المصاب بطلق ناري خرطوش بالقدم اليسرى، ومحمد شعبان فوزي محمد، 20 سنة، المصاب بطلق ناري خرطوش باليد اليمنى وبين أشخاص آخريين جاري تحديد هويتهم.

مصرع سيدة وإصابة طبيب في حادثين مختلفين بالقليوبية

وفي محافظة القيليوبية، دفعت سيدة حياتها في مشاجرة مع زوجها عندما رفضت منحه أموالًا، فطعنها بسلاح أبيض «مقص» وفر هاربًا لمسقط رأسه بمحافظة المنوفية وتم ضبطه، ونُقلت السيدة إلى المستشفى لإسعافها ولكنها لفظت أنفاسها أثناء ذلك، وفي القليوبية أيضًا أصيب طبيب فى مشاجرة بعدة طعنات وذلك بسبب خلاف على ركن السيارة بالشارع، وتم نقل الطبيب لمستشفى بنها الجامعي وضبط المتهم الذي أعترف بالواقعة.

وفاة رضيعة بمشاجرة بين والديها بالغردقة

وتعد أصغر ضحية لمشاجرات العيد طفلة الغردقة «مايفت» ذات الثلاث أشهر التي لقيت مصرعها عندما سقطت من يد والدتها عند نشوب مشاجرة بين الأب والأم بسبب خلافات زوجية، فسقطت الطفلة من يد والدتها بعد أن دفعها زوجها أثناء المشاجرة لتفارق الطفلة الحياة.

ولقى مزارع مصرعه بمدينة العياط إثر نشوب مشاجرة بينه وبين آخر لخلافات سابقة بينهما، وتم ضبط المتهم عقب التعرف على هويته من تفريغ كاميرات المراقبة بموقع العثور على الجثة، وأفاد شهود العيان بنشوب المشاجرة بينه وبين آخر لخلافات سابقة.

كما نشبت مشاجرة بين شقيقين وجار لهما بالأسلحة البيضاء بسبب لعب الأطفال، وقد لقى الجار مصرعه بالمشاجرة وتم ضبط الشقيقين لاتهامهما بقتل جارهما .

مصرع شاب بالمحلة وإشعال أهله النار بمنزل المتهم

وفى مدينة المحلة لقى شاب مصرعه فى مشاجرة لخلافات سابقة بينه وبين شخص آخر، وأشعل أهل المجني عليه النار بمنزل المتهم، وتم السيطرة على الحريق والتصريح بدفن المجني عليه.