ضبط 1400 قضية تموينية والتحفظ على «95 طن أقماح محلية» في حملات مكبرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

ضبط 1402 قضية تموينية متنوعة

وشنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملات تموينية مكبرة أسفرت عن ضبط 1402 قضية تموينية متنوعة، بينهم قضيتي حجب سلع بإجمالى مضبوطات بلغت 1,600 طن «دقيق فاخر، أرز أبيض»، و406 قضايا بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت «20 طن أسمنت - 23,370 طن دقيق أبيض– زيت – مكرونة – أسمدة- لحوم – 500 لتر مواد بترولية – 1289 عبوة سجائر»، فضلا عن 612 قضية فى مجال مخالفات المخابز بمضبوطات 44,650 طن دقيق بلدى مدعم، و13 قضية استيلاء على السلع المدعومة.

وتمكنت الحملات من ضبط 20 طنًا من الأسمنت بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها داخل مخزن لتجارة مواد البناء بمحافظة المنوفية، و10 أطنان زيت طعام ومكرونة وأرز أبيض داخل محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، و147700 لتر مواد بترولية تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة بمحطة لتموين السيارات في محافظة الجيزة.

وصادرت الحملات 3,5 طن لحوم مجمدة دون مستندات مجهولة المصدر داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية، و5 أطنان ملح طعام دون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى داخل مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بمحافظة المنوفية، إلى جانب 30 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الحيواني بقصد الغش والتدليس على جمهور المربين داخل مصنع لتعبئة وإنتاج الأعلاف الحيوانية بمحافظة المنوفية.

التحفظ على 95,400 طن أقماح محلية

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركيًا، عن ضبط 55 قضية بإجمالى مضبوطات بلغت 20854 عبوة سجائر مختلفة الأنواع.

وفى إطار جهود الإدارة لضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي لموسم الحصاد الحالي وضبط حالات التهرب، أسفرت الجهود عن ضبط قضيتين بمضبوطات بلغت 13,250 طن أقماح محلية، كما تم ضبط 18 قضية إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بــ 95,400 طن أقماح محلية.