ضبط مخبز يبيع الدقيق المدعم في السوق السوداء بأكتوبر.. «مفيش عيش»

تمكنت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية من ضبط أحد المخابز الكائنة في دائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، محافظة الجيزة، بسبب استعداده لبيع كميات كبيرة من الدقيق المدعم في السوق السوداء.

ربح غير مشروع من الدقيق المدعم

وكشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل الواقعة، موضحة أن المخبز كان بداخله 14 جوال دقيق مدعم كان مُعدًا للبيع في السوق السوداء بأعلى من سعرها الرسمي من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة.

امتناع عن بيع الخبز

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية حيال نجل صاحب المخبز بسبب امتناعه عن بيع الخبز للمواطنين، مُدعيا انتهاءه من بيع الحصة المقررة له بالكامل.