محافظ أسيوط يوجه بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية: إجراءات صارمة ضد المخالفين

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمراكز وقرى ونجوع المحافظة، دون تقاعس أو تهاون.

وشدد «سعد»، على أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية في هذا الشأن، من بينها إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، ورؤساء المراكز والأحياء والقرى ومنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة؛ لرصد أية تعديات جديدة وإزالتها في مهدها فضلًا عن المرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى؛ حفاظًا على هيبة الدولة وتوفير الأمن الغذائي للبلاد، لافتًا إلى دور مديرية الزراعة في تكثيف الندوات الإرشادية وحملات التوعية للمزارعين وزيادة الوعي والثقافة في كافة القضايا التي تهمهم.

إزالة العقبات وتقديم الدعم

وأشار المحافظ، إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام أنشطة وزارة الزراعة في القطاعات المختلفة، وخاصة التوعية بأهمية تطوير أنظمة الري والتسميد الحيوي والاتجاهات الحديثة لتسميد المحاصيل الزراعية، وأهمية تدوير المخلفات الزراعية والحفاظ على المياه والري الحديث.

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وشدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين؛ لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والتعدي على الأراضي الزراعية.