محافظ أسيوط: متابعات مستمرة لمواقف السيارات للتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن استمرار المتابعات والجولات الميدانية على مواقف جميع السيارات ومحطات الوقود بالقرى والمراكز والأحياء للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية وتركيب بانرات بجميع المواقف بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى في حالة وجود أي مخالفات، بالإضافة إلى متابعة تركيب ملصقات وكتابة التعريفة الجديدة على السيارات والتاكسيات وذلك عقب تعديل أسعار المواد البترولية بأنواعها، مؤكدًا على استمرار جولاته الميدانية المفاجئة والمتابعات المستمرة من رؤساء المراكز والأحياء على مواقف السيارات ومحطات الوقود لفرض الانضباط ومنع التلاعب بالأسعار.

تكثيف الحملات على المواقف ومحطات

وأشار محافظ أسيوط، في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم، إلى أنه وجه قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع إدارات المرور ومباحث المرور والمواقف لتكثيف الحملات على المواقف ومحطات الوقود، لافتًا إلى جولاته المستمرة لتفقد سير العمل ببعض مواقف السيارات ومجمع مواقف سيارات نزلة عبداللاه لخدمة قرى ومراكز الجنوب والغرب والشرق.

يأتي ذلك بالإضافة إلى تفقد موقف المعلمين الجديد الخاص بالمحافظات للاطمئنان على انتظام حركة نقل الركاب والالتزام بالتعريفة الجديدة للمواصلات ودون أي استغلال من السائقين، والتأكد من تركيب بانرات بجميع المواقف بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ووضع استيكرات بالتعريفة الخاصة بكل خط على السيارات والتاكسيات مع التشديد على التزام السائقين بالأجرة المقررة، وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين موجهًا جميع قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بتكثيف الحملات وتحرير المحاضر للمخالفين بالتنسيق مع إدارات المرور ومباحث المرور والمواقف.

تركيب بانرات بالأسعار الجديدة

كما تفقد المحافظ بعض محطات الوقود للتأكد من الالتزام بالأسعار الجديدة للوقود وتوفير كميات كافية للمواطنين وتركيب بانرات بالأسعار الجديدة، مشيرًا إلى إنه تم إطلاق حملة «خليك إيجابي» لتوعية المواطنين للإبلاغ عن أي تلاعب في الأجرة أو أسعار الوقود.

خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين

وتخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية أو أي تلاعب بتعريفة المواصلات الداخلية أو الخارجية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية من خلال رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873).

يأتي ذلك بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.

كان محافظ أسيوط قد أصدر صباح الأربعاء الماضي قرارًا رقم 1783 لسنة 2022 بشأن تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي داخل المحافظة وبين المراكز بنسبة تتراوح بين 5 : 7%، وذلك عقب صدور قرار وزير البترول رقم 581 لسنة 2022 بشأن تعديل أسعار المواد البترولية بأنواعها مع إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة.

وكلف المحافظ مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين، على أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة والتاكسي الأمامي والخلفي بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة، بالإضافة إلى تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالاشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.