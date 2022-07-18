«التعليم» تعلن فتح باب التقديم لمدارس WE التطبيقية

يبحث عدد كبير جدا من الحاصلين على الشهادة الإعدادية على مدارس «وي» للتكنولوجيا التطبيقية، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم رسميا فتح باب التقديم حتى 20 يوليو الجاري.

وحتى في ضوء حملة سؤال وجواب، التي أطلقتها وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، نجيب على 4 من التساؤلات الشائعة التي تواجه الطلاب وأولياء الأمور حول التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

س: ما هي شروط الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية؟

ج: يتم تحديد درجة القبول سنويًا بكل مدرسة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بما فيها «وي»، وذلك بعد نتيجة الشهادة الإعدادية، ويجب على جميع المتقدمين اجتياز اختبارات القبول والمقابلات الشخصية التي تقوم بها وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع الشركاء الصناعيين.

س: ما هي المصروفات الدراسية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية؟

ج: مدارس التكنولوجيا التطبيقية والمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية هي مدارس حكومية، وتخضع جميعها لمجانية التعليم.

س: ما هو الحساب الموحد للطالب؟ وكيفية إنشاء حساب؟

ج: هو بريد إلكتروني رسمي خاص بالطالب، ويتبع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يمكن للطالب إنشاء حساب من خلال الموقع التالي https://office365.emis.gov.eg/ عن طريق إدخال الرقم القومي وكود الطالب.

موعد التقديم

تم فتح باب التقديم للعام الدراسي المقبل، ويستمر حتى يوم 20 يوليو 2022، وألا يقل المجموع عن 250 درجة.

س: ما هو كود الدفع الخاص بمدارس التكنولوجيا التطبيقية؟

ج: يمكن للطالب الدفع من خلال فوري أو باسم الخدمة «اختبار -التكنولوجيا التطبيقية» من خلال البريد المصري، أو E- FINANCE، ويتاح للطالب الدفع حتى موعد غلق باب التقدم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

شروط القبول

أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأن يجتاز الطالب اخـتـبـارات الـقـبول والمـقـابـلة الـشخـصية التي تضـعـها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.

شروط التقدم

أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية، الدراسي 2022 - 2023، ومتاح التقدم للبنين والبنات من محافظتي القاهرة، والقليوبية، وأن ألا يزيد سن المتقدم عن 18 سنة.

والتخصصات التي توفرها مدرسة «وي» للتكنولوجيا التطبيقية، عبارة عن تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومدة الدراسة بها 3 سنوات.